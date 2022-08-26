Запорожская АЭС заработала – станцию подключили к сети

Запорожскую АЭС удалось подключить к сети. ЗАЭС заработала и производит электроэнергию для нужд Украины.

Продолжается набор мощности

В Энергоатоме сообщили, что 26 августа в 14:04 один из энергоблоков Запорожской АЭС, остановившийся накануне, подключен к энергосети. Сообщается, что идет набор мощности.

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В пресс-службе Энергоатома отметили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию,

– говорится в сообщении.

На ЗАЭС впервые произошло полное обесточивание

российские военные захватили Запорожскую АЭС и прибегли к ядерному терроризму. Кроме обстрелов ЗАЭС, россияне заминировали атомную станцию ​​и угрожают ее взорвать, если Украина попытается вернуть контроль.

В четверг, 25 августа, впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС, в результате чего все 6 энергоблоков оказались отключенными от сети.

В Энергоатоме объяснили, что из-за пожаров возле Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС, дважды отключалась последняя четвертая линия связи Запорожской АЭС с энергосистемы Украины.

Уже к вечеру сообщалось, что на Запорожской АЭС удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными. Все энергоблоки Запорожской АЭС были отключены от сети и по состоянию на утро 26 августа.

В Запорожской областной военной администрации информировали о радиационном фоне по состоянию на 8 утра 26 августа. Сообщается, что на территории Запорожской области радиационный фон остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения.

Как известно, в августе были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС. Также снаряды российских оккупантов упали возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Во время еще одного удара захватчики из россии почти попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. Под угрозой обстрела также находился один из энергоблоков на ЗАЭС. В результате обстрелов на Запорожской АЭС повреждена эстакада.

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