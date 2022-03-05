На Запорожской АЭС стоят российские войска, но управлением занимается Украина

Оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС. В том, управлением атомной электростанции занимается Украина.

Соответствующую информацию подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он пояснил, что сейчас россияне контролируют периметр АЭС.

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При этом управление Запорожской атомной электростанцией – в украинских руках. "Ситуация в Энергодаре динамично меняется. Информация обновляется все время", – пояснил советник главы МВД.

Россияне захватили АЭС: что известно

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. Работники станции предостерегли , что из-за атаки россиян ядерная безопасность там – нарушена.

Захватчики захватили территорию Запорожской АЭС утром 4 марта. В телеграм-канале "Энергоатома" сообщили, что враг контролирует админздания и проход на станцию.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали ЗАЭС, это вызвало пожар. Его потушили аж под утро. Впоследствии в сети показали последствия штурма. К счастью, радиационный фон там в пределах нормы.

Украинский нардеп Давид Арахамия заявил, что сейчас на атомных объектах находятся чеченские боевики. Пока они там, гарантировать безопасность, по его словам, невозможно.

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