Россияне ощущают давление на Запорожском направлении, – Гуменюк рассказала, где скрывается враг
Оккупанты пытаются спрятаться в местностях, где есть большая сосредоточенность людей. Однако когда россияне убегают с открытых участков, то подрываются на своих же минах.
Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что на этом направлении больше открытых участков местности. Врага можно отгонять довольно далеко по "чистому полю", однако часто оккупанты на таких полях используют мины и оборонительные заграждения.
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"Россияне испытывают существенное давление с Запорожского направления, поэтому пытаются спрятаться там, где большая сосредоточенность местного населения",
– сказала Наталья Гуменюк.
Ситуация на Левобережье
По словам Натальи Гуменюк, сложность на левобережье Херсона состоит в том, что оккупанты прячутся прямо среди населенных пунктов, где живут люди. Кстати, у местного населения сейчас очень сложная гуманитарная ситуация. Населённые пункты до сих пор страдают от воды, которая полностью не сошла после большого паводка.
Гуменюк рассказала о ситуации на Запорожском направлении: смотрите видео
Подрываются на своих же "сюрпризах"
Во время бегства оккупанты часто подрываются на своих же минах. Подъем этих минно-взрывных заграждений произошел вместе с водой и она просто стихийно перенесла их в разные места.
Оккупанты пытаются обустроить для себя новые позиции и сами же подрываются на своих же "сюрпризах",
– подчеркнула Наталья Гуменюк
Ситуация на Запорожском направлении: что известно
- Оккупанты перебрасывают свои так называемые "элитные войска" на Запорожское направление, чтобы попытаться остановить активное продвижение украинских сил. В частности, говорилось о 76 десантной дивизии. Ранее ее полки находились под Кременной, а сейчас их перебрасывают в Запорожскую область для "тушения пожара".
- Аналитики Американского института изучения войны отмечали, что Силы обороны достигли значительных тактических успехов в Запорожской области. Сегодня ВСУ продвигаются через серию наиболее подготовленных российских оборонных позиций.
- Одним из ключевых успехов украинских военных в течение прошлой недели было вхождение в село Работино на Запорожье. Россияне удерживали его изо всех сил. Сегодня после месяцев на переднем крае боевых действий населенный пункт фактически разрушен.