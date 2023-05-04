В Воздушных силах пока не подтверждают запуск Россией баллистических ракет во время ночной атаки
Россия ночью против 4 мая снова атаковала территорию Украины. Предварительно известно, что оккупанты атаковали дронами.
Начальник КМВА Сергей Попко написал, что Россия атаковала Киев дронами-камикадзе и, вероятно, ракетами баллистического типа. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, что он не подтверждает использование Россией баллистических ракет.
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Применила ли Россия баллистические ракеты
Юрий Игнат объяснил, что Россия запустила по Украине 24 дрона-камикадзе. С них сбили:
- 12 – Оперативное командование "Юг";
- 6 – в зоне ответственности Воздушного командования "Центр". Также там сбили 1 разведывательный дрон.
Ночью была активность и вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, также угрожало применение баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов "прилета". Однако не исключается, что может быть,
– заявил спикер.
Он также уточнил, что в настоящее время Воздушные силы ВСУ не подтверждают применение баллистики. Однако объяснил, что еще предстоит уточнять и смотреть.
"Иногда день – два нужно для того, чтобы действительно выяснить было такое применение или не было", – объяснил Юрий Игнат.
Стоит отметить, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко написал, что Россия атаковала Киев боражирующими боеприпасами типа Shahed и ракетами, вероятно, баллистического типа. Однако уточнил: "Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков".
Сергей Попко также написал: "По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены".
Россия снова атаковала Украину: коротко
- Ориентировочно в 00:22 4 мая в Запорожье объявили о воздушной тревоге. После 02:00 сирены начали раздаваться в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
- Сначала взрывы прогремели в Запорожье. Вероятно, город атаковали ракетами С-300. Затем звуки взрывов услышали в Херсоне и Киеве. В столице и Киевской области работала ПВО.
- Ориентировочно в 2:46 взрывы начали раздавались в Одессе. Ночью спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны и у них есть определенные успехи.
- Утром 4 мая спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал, что Россия атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 Shahed-131/136. Остальные – попали по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. К счастью, люди уцелели.