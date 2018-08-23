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Заря – РБ Лейпциг: видео удаления в матче Лиги Европы

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Заря – РБ Лейпциг видео голов матча Лиги европы
Заря – РБ Лейпциг видео голов матча Лиги европы

В матче между "Зарей" и "РБ Лейпциг" команды голы в первом тайме не забивали. Зато Богдан Леднев оставил украинскую команду в меньшинстве.

На 15-минуте матча Саррачи наступил на ногу украинскому полузащитнику. Сделал ли это уругвайский защитник "РБ Лейпциг" намеренно, сказать наверняка нельзя. Однако Леднев в этом эпизоде повел себя неправильно. Вместо того, чтобы указать арбитру на это нарушение, Богдан пнул ногой соперника. Тот сразу упал. А арбитр Бенуа Бастьен показал красную карточку Ледневу. "Заря" на 16-й минуте осталась в меньшинстве.

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Видео удаления Леднева в матче "Зари" против "РБ Лейпциг"

Стоит добавить, что Сараччи не получил предупреждение за этот эпизод, где он наступил на ногу соперника.

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Теги: Новости спорта Футбол ФК Заря Лига Европы
Источник: 24 Канал
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