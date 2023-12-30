"Мы отказываемся идти туда, куда нас зовет Россия": Чехии не будет на Совбезе ООН по Белгороду

Глава МИД Чехии Ян Липовский отреагировал на просьбу Кремля созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Белгороде. Он отметил, что страна не хочет обсуждать вопрос, когда их вызывает Россия.

Для россиян 30 декабря оказался тревожным день – в Белгороде сообщали о "хлопках". Интересно, что разрушения российскому городу нанесла именно противовоздушная оборона оккупантов.

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Реакция на обращение России

Глава МИД Чехии Ян Липовский сообщил, что его страна отказывается, чтобы ее куда-нибудь вызвала Россия. Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза из-за ситуации в Белгороде.

Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью приедем,

– отметил министр.

Ситуация в Белгороде: что известно

Днем 30 декабря в Белгороде раздался ряд мощных взрывов, после чего над городом стал виднеться черный дым. Российские паблики писали, что пострадал центр города. По сообщению российских властей, известно о 4 погибших и 7 раненых

Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. Непрофессиональные действия операторов российской ПВО повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры города.

В Минобороны России отреагировали на мощные взрывы в Белгороде – согласно вымыслам Марии Захаровой, по взрывам в Белгороде стоит Великобритания. Она якобы в координации с США "подстрекает киевский режим к террористическим действиям"