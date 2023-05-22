Приоритетная цель: смогут ли западные танки защититься от российских мин и "Сонцепека"

Вооруженные Силы Украины за последние месяцы получили большое количество тяжелой техники от партнеров. В частности, танки Leopard. Однако на поле боя ей могут существенно угрожать противотанковые мины и системы типа ТОС "Солнцепек".

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что это оружие, как и любое другое, влияет на ход боевых действий. Однако у украинских военных есть средства и способы борьбы с ней, чтобы защитить тяжелую технику.

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Помогают инженерные войска

Для борьбы с противотанковыми минами привлекают инженерные войска. Так, ВСУ имеет американскую инженерную машину дистанционного разминирования аналогичную советской самоходной реактивной установке разминирования УР-77 "Метеорит".

Американская машина имеет длиннее на 10 метров детонационный шнур, и ширина прохода у нее не 6 метров, как в "Метеорите", а 8 метров.

– подчеркнул военный эксперт.

Также помогают в разминировании инженерные машины разграждения. Они с минными тралами идут в едином бронированном порядке и встают впереди, чтобы делать проходы по минным полям.

А еще защищают от мин тралы, которые навешиваются на бронетехнику – как на бронетранспортеры, так и на танки.

Задача мин – максимально задержать противника на минном поле, чтобы противотанковые средства и артиллерия могли бороться с этими бронеобъектами.

– подчеркнул он.

Однако если есть средства преодоления минных полей, то задержка не происходит и атака, не снижая скорости, продолжается на боевые порядки противника.

Олег Жданов объяснил, как украинские силы будут защищать западную тяжелую технику: смотрите видео

Уничтожают всеми возможными способами

Для борьбы с такими тяжелыми системами, как ТОС "Солнцепек", поможет любая бронетехника с плотно закрытыми люками. Они оградят от объемно-детонирующего взрыва.

А с ТОС "Солнцепек", которая имеет небольшую дальность – до 6 – 10 километров, если ее обнаруживают, борется артиллерия и танки,

– заметил Олег Жданов.

ТОС "Солнцепек" является приоритетной целью, и как только эту установку вычисляют украинские силы, сразу пытаются уничтожить всеми возможными способами.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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