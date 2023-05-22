Приоритетная цель: смогут ли западные танки защититься от российских мин и "Сонцепека"
Вооруженные Силы Украины за последние месяцы получили большое количество тяжелой техники от партнеров. В частности, танки Leopard. Однако на поле боя ей могут существенно угрожать противотанковые мины и системы типа ТОС "Солнцепек".
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что это оружие, как и любое другое, влияет на ход боевых действий. Однако у украинских военных есть средства и способы борьбы с ней, чтобы защитить тяжелую технику.
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Помогают инженерные войска
Для борьбы с противотанковыми минами привлекают инженерные войска. Так, ВСУ имеет американскую инженерную машину дистанционного разминирования аналогичную советской самоходной реактивной установке разминирования УР-77 "Метеорит".
Американская машина имеет длиннее на 10 метров детонационный шнур, и ширина прохода у нее не 6 метров, как в "Метеорите", а 8 метров.
– подчеркнул военный эксперт.
Также помогают в разминировании инженерные машины разграждения. Они с минными тралами идут в едином бронированном порядке и встают впереди, чтобы делать проходы по минным полям.
А еще защищают от мин тралы, которые навешиваются на бронетехнику – как на бронетранспортеры, так и на танки.
Задача мин – максимально задержать противника на минном поле, чтобы противотанковые средства и артиллерия могли бороться с этими бронеобъектами.
– подчеркнул он.
Однако если есть средства преодоления минных полей, то задержка не происходит и атака, не снижая скорости, продолжается на боевые порядки противника.
Олег Жданов объяснил, как украинские силы будут защищать западную тяжелую технику: смотрите видео
Уничтожают всеми возможными способами
Для борьбы с такими тяжелыми системами, как ТОС "Солнцепек", поможет любая бронетехника с плотно закрытыми люками. Они оградят от объемно-детонирующего взрыва.
А с ТОС "Солнцепек", которая имеет небольшую дальность – до 6 – 10 километров, если ее обнаруживают, борется артиллерия и танки,
– заметил Олег Жданов.
ТОС "Солнцепек" является приоритетной целью, и как только эту установку вычисляют украинские силы, сразу пытаются уничтожить всеми возможными способами.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Военная помощь Украине от союзников
- США объявили 21 мая о новом пакете военной помощи для Украины. О нем было объявлено сразу после встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом во время саммита G7 в Японии. Известно, что его общая сумма составляет 375 миллионов долларов.
- ВСУ в новом пакете получит: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, мостовые системы, бронированные медицинские машины и т.д.
- Ранее президент США принял важное решение об обучении украинских пилотов и механиков. А также о предоставлении Украине многоцелевых истребителей F-16.
- Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что тренировка украинских пилотов уже началось. А вскоре Киев сможет получить авиацию.