Зашли на 42 квадратных километра, – российские добровольцы об успехах и роли украинцев в операции

РДК и легион "Свобода России" объявили об освобождении регионов страны-агрессорки от кремлевского режима. Это была независимая от Украины операция.

Стоит заметить, что спикер ГУР МО Андрей Юсов также опровергал кремлевские обвинения Украины в операции РДК и легион "Свобода России". По его словам, россияне проводят эту операцию, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты украинцев, сообщает 24 Канал.

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Командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс" рассказал, что до границы добровольцев координировали украинские военные, а за пределами нашего государства россияне просили друзей помочь в планировании. Ведь они могут только так поддержать эту миссию

Украинские военные нас вдохновляли, желали нам удачи, мы зашли на территорию РФ, было примерно 42 квадратных километра, мы их контролировали,

– добавил боец.

По его словам, в Белгородской области провели военную операцию.

"Там достаточно фото и видео от нас, вы можете все там увидеть. БТР – это наш успех номер один", – добавил Уайт Рекс.

Доброволец отметил, что не может комментировать, сколько именно бойцов участвовало в операции.

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