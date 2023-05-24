Зашли на 42 квадратных километра, – российские добровольцы об успехах и роли украинцев в операции
РДК и легион "Свобода России" объявили об освобождении регионов страны-агрессорки от кремлевского режима. Это была независимая от Украины операция.
Стоит заметить, что спикер ГУР МО Андрей Юсов также опровергал кремлевские обвинения Украины в операции РДК и легион "Свобода России". По его словам, россияне проводят эту операцию, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты украинцев, сообщает 24 Канал.
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Российские добровольцы рассказали, участвовали ли украинцы в операции
Командир РДК Денис с позывным "Уайт Рекс" рассказал, что до границы добровольцев координировали украинские военные, а за пределами нашего государства россияне просили друзей помочь в планировании. Ведь они могут только так поддержать эту миссию
Украинские военные нас вдохновляли, желали нам удачи, мы зашли на территорию РФ, было примерно 42 квадратных километра, мы их контролировали,
– добавил боец.
По его словам, в Белгородской области провели военную операцию.
"Там достаточно фото и видео от нас, вы можете все там увидеть. БТР – это наш успех номер один", – добавил Уайт Рекс.
Доброволец отметил, что не может комментировать, сколько именно бойцов участвовало в операции.
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Операция в Белгородской области: коротко
- Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая объявили об освобождении территорий страны-террориста от режима Владимира Путина.
- В Белгородской области поэтому даже ввели так называемую "контртеррористическую операцию". Однако она длилась всего 2 дня – до 23 мая. Тамошний губернатор Вячеслав Гладков вообще начал рассказывать, что всех диверсантов вроде бы удалось уничтожить, поэтому "контртеррористическую операцию" якобы решили остановить.
- Добровольческие формирования опровергли информацию, что у них были погибшие в результате этого рейда. Также они уже продемонстрировали трофеи из Белгородской области. В частности, бойцам удалось захватить БТР-82.