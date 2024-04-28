В Татарстане горит сборочный цех завода "КамАЗ": он поставляет грузовики российской армии

В российском Татарстане утром 28 апреля было неспокойно. Там горел сборочный цех важного для оккупантов завода "КамАЗ".

Об этом сообщают российские СМИ. Этот завод известен тем, что поставляет грузовики российской армии для войны против Украины, передает 24 Канал.

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В Татарстане горел цех завода "КамАЗ"

Очевидцы распространяют в сети видео, где горит сборочный цех главного завода корпорации "КамАЗ" в городе Набережные Челны. Речь идет о цехе, который занимается сборкой авто.

В Набережных Челнах горит цех завода "КамАЗ": смотрите видео

Позже в сети написали, что якобы возле завода "вспыхнул мусор". Однако в социальных сетях ходят видео, где заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.

Задымление из цеха было видно издалека: смотрите видео

Из открытых источников также известно, что "КамАЗ" является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.

Россияне писали, что возле завода якобы горел мусор: смотрите видео

Что известно о заводе "КамАЗ" в России "КамАЗ"– это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и компонентов этой техники. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков. Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.

В 2022 году предприятие внесли в санкционные списки ЕС, США, Канады и Британии за поставку российским оккупантам машин типа КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560. Все эти модели россияне используют в войне против Украины.

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