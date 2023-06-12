Он точно умрет, – оппозиционер перечислил все проблемы со здоровьем Лукашенко

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. Ему, скорее всего, нужны операции.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его словам, здоровье Лукашенко – спекулятивная тема. Но у него действительно есть проблемы.

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Какие проблемы со здоровьем у Лукашенко

Как отметил Латушко, Лукашенко точно умрет. Все диктаторы заканчивают не очень хорошо. В мае самопровозглашенный президент Беларуси подхватил вирус, который вызвал проблемы с дыханием и сердцем.

Впрочем, у Лукашенко есть и другие проблемы со здоровьем. Ему нужна операция.

Конечно, у него проблемы. Ему нужно оперировать колено и позвоночник. И тут есть проблема. Если на позвоночнике придется делать операцию, то где ему это сделать? В Беларуси специалистов нет. В Москву ехать страшно. А если после наркоза не проснется. Или будет прикован к постели,

– заметил Латушко.

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Состояние здоровья Лукашенко: коротко

В течение мая белорусский диктатор Лукашенко практически не появлялся на публике. Но 15 мая он снова появился на публике с перебинтованной рукой.

Местные пропагандистские телеграм-каналы сообщали, что Лукашенко встретился с военными. Он якобы работал в одном из командных пунктов военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси.

В украинской разведке рассказали, что у Лукашенко нет двойников. Причина оказалась достаточно неожиданной.