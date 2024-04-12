Зеленский встретился с Дудой: что обсудили президенты Украины и Польши
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 11 апреля в рамках саммита Триморья встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили усиление поддержки нашего государства в борьбе против агрессора.
Отдельный разговор касался противовоздушной обороны, которая необходима Украине для противодействия российским массированным атакам. Последняя из них была как раз в день саммита – ночью и утром 11 апреля.
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Зеленский поговорил с Дудой о ПВО
В своем телеграмм-канале украинский президент отметил, что во время двусторонней встречи в Вильнюсе он проинформировал своего польского коллегу Анджея Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики. В частности, Зеленский рассказал о тяжелой ситуации в Харькове.
Украинский глава также отметил, что наше государство критически нуждается в усиленной поддержке партнеров. Прежде всего это касается предоставления средств противовоздушной обороны и ракет для них.
Политики также обсудили подготовку Глобального саммита мира в Швейцарии, сотрудничество по присоединению нашего государства к ЕС и НАТО, а также подготовку двустороннего соглашения по безопасности.
Спасибо за последовательную поддержку Украины и неизменную оборонную помощь,
– сказал Зеленский.
Зеленский и Дуда встретились на саммите Триморья / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х
Дуда выдал новые заявления о ПВО и ракетах к ним для Украины
- Президент Польши ответил на упреки относительно того, что его страна не предоставляет системы ПВО Patriot Украине. Польский глава заявил, что его страна пока не имеет систем ПВО Patriot, а те батареи, которые были развернуты в Польше, принадлежат армии США.
- Дуда также напомнил, что из всех государств, которые являются соседями Украины, подвергшейся вторжению России, именно в Польше российская ракета нанесла ущерб и прилетела. Поэтому эти комплексы сейчас защищают польские вооруженные силы от возможных обстрелов.
- Дуда также отметил, что в этот день во время двусторонней встречи он и Владимир Зеленский обсуждали тему запасов ракет, которые Польша до сих пор имеет с советских времен. В частности, обсуждалась возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить противовоздушную оборону.