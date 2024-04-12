Зеленский встретился с Дудой: что обсудили президенты Украины и Польши

Владимир Зеленский 11 апреля в рамках саммита Триморья встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили усиление поддержки нашего государства в борьбе против агрессора.

Отдельный разговор касался противовоздушной обороны, которая необходима Украине для противодействия российским массированным атакам. Последняя из них была как раз в день саммита – ночью и утром 11 апреля.

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В своем телеграмм-канале украинский президент отметил, что во время двусторонней встречи в Вильнюсе он проинформировал своего польского коллегу Анджея Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики. В частности, Зеленский рассказал о тяжелой ситуации в Харькове.

Украинский глава также отметил, что наше государство критически нуждается в усиленной поддержке партнеров. Прежде всего это касается предоставления средств противовоздушной обороны и ракет для них.

Политики также обсудили подготовку Глобального саммита мира в Швейцарии, сотрудничество по присоединению нашего государства к ЕС и НАТО, а также подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

Спасибо за последовательную поддержку Украины и неизменную оборонную помощь,

– сказал Зеленский.

Зеленский и Дуда встретились на саммите Триморья / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

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