Зеленский и Байден проведут встречу: что известно о ее темах и формате

Поездка Владимира Зеленского в США началась 30 августа, а завершится 5 сентября. Ключевое событие визита – личная встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Она состоится именно 1 сентября и продлится более двух часов. Ее проведение уже дважды переносилось, а идея организации возникла еще в июне. Ниже рассказываем главное о встрече, ее формате и темах обсуждений.

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Встреча на 2 – 2,5 часа

В расписании американского президента, который есть в открытом доступе, встреча с украинским президентом запланирована на 14:00 по местному времени (это 21:00 по-киевскому – 24 канал). После в 16: 30 у Джо Байдена запланирован экономический брифинг.

Следовательно, на встречу с главой украинского государства у Байдена выделили ориентировочно 2 – 2,5 часа.

Расписание Байдена на 1 сентября / Скриншот

Разговор двух президентов состоится в Овальном зале Белого дома.

Большой пресс-конференции не будет

Согласно расписанию, давать общую большую пресс-конференцию Байден и Зеленский не будут. Пока неизвестно, выйдет ли к прессе Владимир Зеленский и сколько может длиться его брифинг.

Отметим, что во время встречи с Путиным в Женеве 16 июня совместного общения с прессой также не было.

О чем будут говорить Зеленский и Байден

Накануне визита Владимир Зеленский рассказал СМИ, о чем именно хочет поговорить с президентом США.

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Война на Донбассе, оккупированный Крым

Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом начнется с вопроса оккупированных Крыма и части Донбасса. И он отметил, что это не будет простое общение в формате "Вопрос-ответ".

У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение,

– рассказал Зеленский.

Инвестиции

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече с Байденом будет подниматься тема инвестиций. Он отметил, что поблагодарит президента США за поддержку, в частности в развитии энергетической системы Украины.

"Северный поток-2"

На встрече лидеры Украины и США обсудят вопрос "Северного потока-2". Зеленский отметил, что хочет знать о точных гарантиях США для Украины, если трубопровод таки запустят. Он уточнил, что имеет в виду санкции против России.

В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США,

– отметил Зеленский.

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