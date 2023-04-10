Сетью распространяется фейковое видео с фото Зеленского в Милане: ЦПД опроверг выдумку россиян
Источник:Центр противодействия дезинформации
В сети распространяют фальшивое видео стенда с фотографией Владимира Зеленского, который "принимает пожертвования на помощь Украине через свою ноздрю". Эта установка якобы находится в итальянском Милане.
После детального анализа специалисты установили, что видео сфабриковано. Это сделано для подрыва авторитета президента и уменьшения поддержки Украины европейскими странами.
Смотрите также Зеленский в мае может приехать в Германию, – Bild
Почему видео с Зеленским является фейковым
В Центре противодействия дезинформации проанализировали видео и пришли к выводу, что события на видео не соответствуют действительности, поскольку ясно видно, что это любительский монтаж.
По сети распространилось фейковое видео, где изображен стенд якобы на площади Милана с фотографией президента Зеленского, который засасывает денежные пожертвования через отверстие в ноздри,
– отметили в ведомстве.
Специалисты обнаружили, что автор провел манипуляции с видеоматериалом, в частности, использовал различные контрасты и сделал много склеек кадров видео. Также Центр противодействия дезинформации просит доверять только проверенным источникам.
Владимир Зеленский: последние новости
- Президент Украины утром 9 апреля обнародовал пасхальное поздравление для христиан западного обряда. Он подчеркнул, что хотя мы можем исповедовать разные религии, все равно верим в свободу.
- Владимир Зеленский 7 апреля провел очередное заседание Ставки Главнокомандующего. Приоритетной темой было предотвращение утечки информации о планах ВСУ.
- Также 7 апреля Зеленский постановил образовать 19 военных администраций в Запорожской области.