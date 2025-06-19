Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский 19 июня назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Им стал Геннадий Шаповалов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что известно о назначении Шаповалова командующим Сухопутными войсками

На сайте президента Украины 19 июня появился указ, в котором говорилось, что Шаповалова Геннадия Николаевича, который сейчас имеет звание бригадного генерала, назначили командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.



Геннадия Шаповалова назначили командующим Сухопутных войск ВСУ / Скриншот с сайта Офиса Президента

Шаповалова назначили на эту должность через 16 дней после того, как уволили оттуда Михаила Драпатого.