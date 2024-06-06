"Будет иметь последствия для России": в ОП заинтриговали визитом Зеленского в Нормандию

Владимир Зеленский прибыл во Францию на торжества по случаю 80-й годовщины высадки союзников Нормандии. Туда приехали мировые лидеры. В то же время Россию не пригласили.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что тот состав, который можно там увидеть, фиксирует то, что не только европейские, но и вообще глобалистские страны четко понимают, кто сегодня является потомком нацизма. Говорится о стране-агрессоре. Отметим, что во Францию Зеленский прибыл днем 6 июня.

К теме Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической

О чем будут говорить в Нормандии

"Четко зафиксировано, что Россия не будет присутствовать ни на каких мероприятиях, которые дают историческое понимание, что такое нацизм и к какой трагедии он приводит. Сейчас нацизм реанимирован в Европе Россией. Это расставляет много правильных акцентов", – сказал Подоляк.

В рамках встреч в Нормандии обсудят важные для Украины вопросы. Речь идет о военной и финансовой поддержке, а также – гарантиях безопасности.

Как война в Украине меняет глобальную политику

На Саммите мира в Швейцарии будет вице-президент США Камала Харрис и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Советник председателя ОПУ отметил, что эта страна в любом случае есть на высоком уровне представительства. В то же время он убежден, что было бы правильно, если бы присутствовали первые лица государств. Так они четко и конкретно фиксируют свою глобальную ответственность, глобальное и несомненное лидерство. Это сейчас ключевой вопрос.

Война в Украине трансформирует глобальное политическое пространство, отбрасывает все лишнее и ставит ключевые вопросы: как мы должны завтра жить? То есть, какие правила, какое право, какие инструменты принуждения, международные институты. Кто лидер, кто не лидер,

– сказал советник председателя ОПУ.

Россия не стала такой, как сейчас, сразу. Она постепенно увеличивала объем глобальной эскалации не только войны в Украине, а в целом. Она немножко провоцировала, угрожала, вела торговые, газовые войны. А также – напала на Грузию, бомбила Сирию.

Глобальный политический процесс не может зависеть от страха. Нельзя сказать, что "Россия имеет право напасть на Грузию, ведь это же постсоветское пространство".

"Я не буду называть фамилии глобальных политиков 2014-го года. Прямо или косвенно говорили: "Хорошо, оккупировали Крым. Притворимся, что они имели право это сделать. Потому что непонятно, чья это территория". Это нонсенс. Сейчас все это дает возможность переосмыслить то, что происходит", – отметил Михаил Подоляк.

Это переосмысление продолжается. Так роль России будет совсем другая.

Что будет говорить Зеленский во Франции

После того, как избавились от СССР, который всех пугал, начали создавать нового "монстра" под названием Россия. Советник председателя ОПУ добавил, что не нужно помогать "монстру", который имеет исторический комплекс неполноценности. Ныне нельзя дать возможность России вырасти ресурсно, чтобы стать "монстром 2.0".

Сейчас надо все закончить. Об этом надо говорить на различных международных площадках – и на праздновании высадки в Нормандии также. Об этом будет говорить президент Украины. Скажет: "Давайте сейчас решим вопрос глобальных правил, глобальной безопасности и принуждения стран, которые хотят заниматься беззаконием",

– подчеркнул Подоляк.

Глава украинского государства с визитом во Франции