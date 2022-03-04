Зеленский о захвате ЗАЭС: Всю ночь общался с мировыми лидерами – все шокированы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ночи на 4 марта. В это время российские оккупанты совершали нападение на Запорожскую АЭС. В результате та загорелась, что повлекло за собой ядерную угрозу.

По словам украинского лидера, он всю ночь находился на связи с партнерами, с лидерами других государств. Такими шагами он хотел спровоцировать мир на реакцию. Об этом Зеленский рассказал во время утреннего обращения 4 марта, сообщает 24 канал.

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Нападение на ЗАЭС: итоги разговора Зеленского с мировыми лидерами

Зеленский отметил, что мировые лидеры – шокированы произошедшим.

Великобритания созывает Совбез ООН из-за этой атаки. МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования,

– отметил он.

Также украинский президент призвал немедленно ужесточить санкции против государства – ядерного террориста.

"Необходимо немедленное закрытие неба над Украиной. Потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по ядерным объектам", – подчеркнул Зеленский.

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Утреннее обращение Владимира Зеленского от 4 марта: смотрите полное видео

Захват Запорожской АЭС: главное

3 марта, несмотря на сопротивление местного населения, оккупантам все же удалось зайти в Энергодар. Именно здесь находится Запорожская АЭС.

Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты.

Впоследствии россияне двинулись к самой станции и начали предпринимать попытки ее захватить.

В ночь на 4 марта в результате обстрелов Запорожская АЭС загорелась. Поскольку это ядерный объект, была угроза мирового уровня.

Оккупанты в течение длительного времени не только не прекращали огонь, но и не подпускали спасателей.

В конце концов пожарные все же начали ликвидацию пожара и под утро им удалось его потушить.

В то же время, захватчики проникли на территорию станции. По данным представителей ЗАЭС, это были кадыровцы. Они хотят заминировать ЗАЭС, чтобы шантажировать Европу.

Утром 4 марта появилась информация, что административный корпус Запорожской АЭС и проходная станция – под контролем оккупантов. К сожалению, в бою с врагом погибли украинские бойцы.

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