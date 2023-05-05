Исторический визит главы МИД Бахрейна и Венецианская комиссия: Зеленский подвел итоги дня

Силы обороны продолжают героически отражать атаки российских оккупантов. Вечером 5 мая президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня удалось сохранить темп и силу международной работы – вся неделя дает Украине нужные результаты, сообщает 24 Канал.

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Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент рассказал, что утром после возвращения из Нидерландов он провел встречу с министром иностранных дел Бахрейна.

Это, кстати, первый визит главы внешнеполитического ведомства этой страны за все время наших дипломатических отношений – с 1992 года. То есть это еще один аргумент, что мир не только верит в Украину, но и видит, как укрепляется наше государство,

– отметил Зеленский.

В ходе встречи говорили о том, как можно приблизить мир для Украины и вернуть покой и стабильность международным отношениям.

"Я поблагодарил за неизменную поддержку Украины и цивилизованных правил, в частности, поддержку на площадке ООН. Мы говорили об украинской формуле мира, и я верю, что Бахрейн может присоединиться к ее реализации", – отметил украинский лидер.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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У United24 15 звездных амбассадоров

Глава государства рассказал, что днем состоялся саммит к годовщине государственной благотворительной платформы United24.

Когда в мае началась работа этой платформы, у нас была главная задача – объединить обычных людей по всему миру, объединить ради Украины и защиты свободы. И это удалось!

– заявил президент.

По его словам, United24 собрала донаты от разных людей, от разных компаний из 110 стран мира. Также она имеет 15 звездных амбассадоров.

"Я лично горжусь поддержкой со стороны United24 нашей работы ради флота морских дронов, а также всеми проектами, связанными с беспилотниками для фронта. Это тысячи беспилотников, которые делают Украину мощнее", – отметил Зеленский.

Он добавил, что многое сделано и в рамках медицинского направления United24, есть результаты и по направлению восстановления.

"Сейчас мы добавляем еще образовательное направление – это восстановление школ, а также – разминирование. Большая задача, которая стоит перед Украиной и которую можно реализовать не за десятилетия, а за годы, если будет достаточная глобальная поддержка. Ни одной российской мины в нашей земле не должно остаться!" – подчеркнул украинский лидер.

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Президент встретился с делегацией Конгресса США

Вечером Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США. В ходе нее говорили о дальнейшем взаимодействии между государствами ради глобальной свободы.

Сейчас, когда мы бок о бок с Америкой боремся против тирании, мы достигли такого уровня взаимодействия, какого еще никогда не было между Украиной и США. Но это еще не предел. Будем и дальше развивать наше сотрудничество – наше настоящее союзничество,

– заявил президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает, в частности:

президента Джозефа Байдена за лидерство,

обе партии и палаты Конгресса за неизменную поддержку,

всех американцев, чье стремление к свободе вместе с украинскими стремлениями и всеми нашими союзниками и партнерами защищает глобальную демократию.

Также сегодня у главы государства была встреча с представителями Венецианской комиссии, представителями инвестиционного фонда BlackRock.

"Итак, за неделю: Соединенные Штаты и Бахрейн, Нидерланды и Бельгия, Финляндия и Швеция, Норвегия и Дания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Африканский Союз и Коморские Острова. И все многонациональное сообщество доноров и партнеров United24. Делаем все, чтобы мир слышал Украину, понимал Украину и помогал Украине. Потому что помогая нам, мир защищает себя", – отметил украинский лидер.

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Зеленский анонсировал новое оружие

Президент отметил, что как итог встреч в Хельсинки и Гааге есть:

усиление для украинских воинов оружием – на земле, в воздухе и на море, за что Зеленский поблагодарил партнеров, ведь это существенное усиление;

больше прогресса в отношении НАТО и Евросоюза;

больше прогресса в отношении ответственности России за агрессию против нашего государства.

Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою ради Украины, на боевых задачах и на боевых постах! Особенно благодарен за эту неделю всем бойцам наших Воздушных сил и всем подразделениям других родов войск, защищающих небо!

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что выстоять, победить и наказать врага – это наша общая задача.

"В единстве, каждый день делая Украину сильнее, каждый день добавляя нашему государству новые возможности, дойдем до победы! Вечная память всем нашим героям разных времен, которые защищали и защитили Украину! Слава нашему народу! Слава Украине!" – подытожил президент.