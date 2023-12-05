Зеленский обратится к сенаторам США накануне голосования за помощь Украине, – СМИ

Владимир Зеленский обратится к сенаторам США через защищенную видеоконференцию. Это состоится накануне голосования в Сенате о помощи Украине.

Президент Украины выступит перед сенаторами 5 декабря на закрытом брифинге. Ранее в Белом доме призвали Конгресс срочно выделить помощь Киеву.

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Что известно о целях выступления Зеленского перед сенаторами США

Журналисты со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера (республиканца от штата Нью-Йорк) написали, что Владимир Зеленский выступит перед верхней палатой Конгресса США, чтобы проинформировать сенаторов о:

состояние войны в Украине;

необходимость очередного пакета военной помощи.

Это выступление состоится за день до того, как Сенат должен проголосовать относительно того, перейти ли к законодательному механизму для оказания чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда долларов – для Украины.

Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... В рамках нашего завтрашнего (5 декабря – 24 Канал) закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования,

– заявил Чак Шумер.

Он призвал сенаторов присутствовать на этом важном брифинге.

В Белом доме сделали заявление о помощи Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 4 декабря призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование Украины. По его словам:

любой член Конгресса, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит Путину победу;

призвал конгрессменов выделить дополнительное финансирование Украине, ведь отказ поможет Путину.

Мы считаем, что это неправильный урок истории, и каждый член Конгресса – демократ и республиканец – должен проголосовать в поддержку этого решения,

– заверил советник Джо Байдена по нацбезопасности.

Владимир Зеленский ранее говорил, что "без финансовой поддержки США и НАТО мы эту войну проигрываем".

Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял 31 октября на слушании в сенатском Комитете по ассигнованиям, что украинский лидер не преувеличивает. По словам министра обороны США, если они не будут поддерживать Украину, Путин победит и не остановится на нашей стране.

Что известно о помощи Украине от США