Зеленский уволил Стефанишину от должности посла Украины в США

3 августа Владимир Зеленский принял новое кадровое решение. Глава государства уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединенных Штатах.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Что известно об увольнении Стефанишиной с должности посла?

3 августа на сайте ОП появился указ об изменениях в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки",

– говорится в документе.



Указ Зеленского об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США / Скриншот с сайта ОП