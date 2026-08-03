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24 Канал Главные новости Зеленский уволил Стефанишину от должности посла Украины в США
3 августа, 19:51
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Обновлено - 20:01, 3 августа

Зеленский уволил Стефанишину от должности посла Украины в США

Владислав Кравцов

3 августа Владимир Зеленский принял новое кадровое решение. Глава государства уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединенных Штатах.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Что известно об увольнении Стефанишиной с должности посла?

3 августа на сайте ОП появился указ об изменениях в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки", 
– говорится в документе.


Указ Зеленского об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США / Скриншот с сайта ОП

 

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Новости США
Владимир Зеленский Ольга Стефанишина