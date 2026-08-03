3 августа, 19:51
Обновлено - 20:01, 3 августа
Зеленский уволил Стефанишину от должности посла Украины в США
3 августа Владимир Зеленский принял новое кадровое решение. Глава государства уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединенных Штатах.
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Что известно об увольнении Стефанишиной с должности посла?
3 августа на сайте ОП появился указ об изменениях в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.
"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки",
– говорится в документе.
Указ Зеленского об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США / Скриншот с сайта ОП