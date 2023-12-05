Зеленский отменил свое выступление в Конгрессе США: какая причина

Владимир Зеленский 5 декабря должен был выступить онлайн в Сенате США. Несмотря на это, глава государства должен был отменить свое обращение.

Это решение президент принял "в последнюю минуту" из-за срочного поступившего к нему вопроса. Об этом со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате Чака Шумера сообщил журналист телеканала CNN Джим Сьютто в соцсети Х, ранее известном как твиттер. 24 Канал.

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Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами

Сьютто отметил, что Владимир Зеленский не выступит на секретном военном брифинге для американских сенаторов. В то же время причина, по которой глава государства должен был отменить свое выступление, доподлинно неизвестна.

Журналист также отметил, что Зеленский также не явился виртуально на брифинге в Палате представителей.

Обратите внимание! Зеленский должен обратиться к американским сенаторам накануне голосования по финансовой помощи Украины. Так, 20 октября президент США Джо Байден пригласил в Конгресс США. 106 миллиардов для Украины и Израиля . Из них более 60 – планировали отправить Киеву.

К тому же народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, которая сейчас находится с рабочим визитом в Соединенные Штаты, отметила, что Сенат США может провалить голосование за помощь Украине. Так, камнем преткновения для демократов и республиканцев стал вопрос включения средств на укрепление границы с Мексикой.

В то же время Устинова подчеркнула, что участие Зеленского в закрытом брифинге, по ее информации, не состоялось не потому, что Сенат заблаговременно провалит голосование, а по ряду других причин. Однако, по ее мнению, все это произошло "к лучшему, зная уже результаты голосования 6 декабря".

Президент должен был обратиться в Палату представителей