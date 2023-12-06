Умеров объяснил, почему Зеленский отменил выступление в Сенате США

Владимир Зеленский 5 декабря должен был выступить в Конгрессе США в преддверии голосования за помощь Украине. Однако украинский президент отменил свое выступление.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала FoxNews заявил, почему отменили выступление президента. Ведь раньше СМИ писали, что причина была в срочном вопросе, поступившее к нему, пишет 24 Канал.

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Почему Зеленский не выступал в Сенате

Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможность в следующий раз,

– заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Кроме того, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона заверила, что 5 декабря было много закрытых брифингов, на которых выступали глава Пентагона Ллойд Остин и другие представители Белого дома. Что касается Владимира Зеленского, то он уже выступал перед Конгрессом США и проводит регулярные брифинги.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло… Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы была возможность присоединиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, поэтому мы сегодня не принимали такое участие", – пояснила госпожа посол.

По словам Оксаны Маркаровой, украинская делегация провела ряд очных встреч и продолжит работу в Конгрессе. В частности, наши высокопоставленные должностные лица 5 декабря встретились со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Госпожа посол пояснила, что встреча была очень теплой и очень продуктивной.

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