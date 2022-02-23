Зеленский ответил, будет ли Украина вводить визовый режим с Россией
На фоне угрозы со стороны Кремля в Украине встал вопрос о введении визового режима с Россией. Владимир Зеленский прокомментировал возможность принятия такого решения.
Относительно шагов реакции у команды главы государства есть много предложений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой, сообщает 24 канал.
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Как рассказал Зеленский, введение Украиной визового режима с Россией будет зависеть от дальнейших шагов страны-агрессора.
У меня есть много предложений от нашей команды по реакции. Они связаны с дальнейшими шагами России,
– подчеркнул президент.
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