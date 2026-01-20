Прошел год со дня вступления Дональда Трампа в должность президента. За это время доверие украинцев к США значительно снизилось. Владимир Зеленский ответил, изменилось ли его отношение к американскому лидеру на фоне событий в Венесуэле и Гренландии, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

Как Зеленский оценил год президентства Трампа?

Украинский политик не стал прямо комментировать последние выходки Дональда Трампа. Он напомнил, что Украина борется за свое выживание и зависит от помощи союзников, прежде всего США.

Скажу Вам откровенно, нам нужно выжить. Мы боремся за свою независимость, за свою свободу, за свое существование. В этой борьбе нам нужна любая помощь,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил США и Дональда Трампа за помощь, в частности предоставление разведданных и ракет для Patriot. Президент признал, что с поставками оружия Украине – "не все идеально, но оно приходит".

Зеленский подчеркнул, что пока США не хватило сил, чтобы остановить Путина. В то же время он добавил, что уже почти готовы три важных документа, которые будут защищать Украину в будущем и работать на ее восстановление.

Также президент, комментируя действия США против России, вспомнил за остановленные танкеры "теневого флота" и санкции против энергетического сектора агрессора. Однако, уточнил политик, Киев ожидает более решительной санкционной политики от США. Америка имеет все возможности, чтобы еще больше усилить давление на Россию.

Что известно об агрессивных намерениях Трампа в отношении Гренландии?