Минув рік з дня вступу Дональда Трампа на посаду президента. За цей час довіра українців до США значно знизилася. Володимир Зеленський відповів, чи змінилося його ставлення до американського лідера на тлі подій у Венесуелі та Гренландії, передає 24 Канал із посиланням на брифінг президента.

Як Зеленський оцінив рік президентства Трампа?

Український політик не став прямо коментувати останні витівки Дональда Трампа. Він нагадав, що Україна бореться за своє виживання і залежить від допомоги союзників, передусім США.

Скажу Вам відверто, нам потрібно вижити. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. У цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога,

– наголосив Зеленський.

Він подякував США і Дональду Трампу за допомогу, зокрема надання розвідданих та ракет для Patriot. Президент визнав, що із поставками зброї Україні – "не все ідеально, але воно приходить".

Зеленський підкреслив, що наразі США не вистачило сил, щоб зупинити Путіна. Водночас він додав, що вже майже готові три важливі документи, які захищатимуть Україну в майбутньому і працюватимуть на її відновлення.

Також президент, коментуючи дії США проти Росії, пригадав за зупинені танкери "тіньового флоту" та санкції проти енергетичного сектору агресора. Однак, уточнив політик, Київ очікує більш рішучої санкційної політики від США. Америка має усі можливості, аби ще більше посилити тиск на Росію.

Що відомо про агресивні наміри Трампа щодо Гренландії?