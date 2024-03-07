Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Вечером 7 марта стало известно, что президент Украины подписал указ о том, чтобы уволить в запас срочников. В документе названы сроки, когда это произойдет. 24 Канал расскажет о деталях указа Зеленского.

В этот же день Зеленский принял другое очень важное решение – согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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Что известно об указе президента об увольнении срочников

Уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 Закона Украины "О воинской повинности и военной службе", закончился во время действия военного положения и чью военную службу продлили сверх установленных сроков,

– сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины должно обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозку этих лиц. Это должно быть осуществлено с соблюдением требований безопасности и проведением расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Зеленский прокомментировал увольнение срочников в запас

Сегодня есть указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас по просьбе военного командования нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут отправлены в запас. Знаю, что часть из них подписала контракт о службе в Силах обороны. Я благодарен каждому,

– сказал президент.

Так он высказался во время обращения 7 марта.

Некоторые срочники ждали увольнения два года

О необходимости уволить этих людей говорили давно. Пока власти дискутировали, родные солдат проводили акции, чтобы вернуть близких домой.

В апреле прошлого года в Минобороны предлагали оставить всех срочников на службе, повысив их оклад до размера двух прожиточных минимумов, то есть 5 168 гривен.

22 февраля 2024 года Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. На следующий день его поддержала Верховная Рада. Тогда же депутаты проголосовали за норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.