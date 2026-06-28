Зеленский подтвердил поражение сразу 2 НПЗ в России и показал эпическое видео

Сразу два российских нефтеперерабатывающих завода горят в России после ночной атаки. Владимир Зеленский пообещал новые ответы на вражеский террор.

В обращении к украинцам президент подтвердил поражение двух НПЗ в России.

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Как Зеленский прокомментировал новую атаку на Россию?

День Конституции Украины наши воины начали очень точно. Этой ночью наши дальнобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России,

– сообщил глава государства.

Он уточнил, что поражены НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе и НПЗ в Ярославском регионе. Первый завод расположен на расстоянии 300 километров от линии фронта, а второй – примерно в 700 километрах от украинской границы.

Мы продолжаем наши операции, ослабляющие возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция – это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру,

– подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что Украина и дальше будет отвечать на российский террор и поблагодарил воинов за успешные результаты.

Образовавшиеся после прилетов пожары на НПЗ: смотрите видео

Напомним, что ночью под атакой дронов был и оккупированный Крым. Там взрывы раздавались в Севастополе, Симферополе, Феодосии и Саках. В последнем городе удар потерпела местная ТЭЦ. Там возник пожар.