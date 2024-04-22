Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом: какие темы разговора

Конечно, разговор касался пакета поддержки от США. Но президенты говорили и на другие темы.

В частности, президент Украины рассказал американскому коллеге об ударе по телебашне в Харькове. Россияне не прекращают террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого города и других населенных пунктов.

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О чем говорили Зеленский и Байден

Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство,

– написал Зеленский.

Украинский лидер отметил двухпартийную поддержку законопроекта о помощи Украине и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

По его словам, другой документ, который приняла Палата представителей в тот же день, также очень важен. Речь идет о конфискации российских активов, что "посылает мощный сигнал всем нашим партнерам".

Ситуация в Харькове

"Рассказал президенту Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни", – подчеркнул Зеленский.

Что войдет в пакет помощи

Первый пакет оборонной помощи, который поступит после принятия закона, "будет быстрым и мощным". В этом заверил Джо Байден. Ожидается, что эта помощь усилит украинскую ПВО, а также дальнобойные и артиллерийские способности.

Также лидеры государств обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.

Оккупанты надеются захватить побольше, пока Украине не пришла помощь из-за океана

Во время заседания Ставки, которое состоялось 22 апреля, Зеленский рассказал, как американская помощь влияет на врага. Россияне и так спешили захватить Часов Яр в Донецкой области ко "дню победы" 9 мая, а теперь и подавно.

Они торопятся захватить побольше украинской земли, ведь оружие из США приедет очень скоро. Кто-то прогнозирует его поставки за несколько дней, кто-то называет сроки в несколько недель. Но все эксперты едины во мнении, что россияне будут пробовать вскочить в то окно возможностей, которое есть до приезда американского пакета. Что именно предусматривает пакет помощи для Украины и как голосовала Палата представителей – читайте здесь.