Зеленский поразил цифрами потерь россиян за июль

Президент Украины назвал потери оккупантов за прошлый месяц. По словам Зеленского, ситуация на фронте не меняется.

Оккупанты продолжают терять около 30 000 военнослужащих ежемесячно. Об этом президент рассказал в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Президент рассказал об отчете Министерства обороны о потерях россиян на фронте за прошлый месяц. Также он назвал подразделение, которое проявило себя наиболее эффективно.

Именно "Альфа" Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству поражений. У них получилось больше всего. Просто молодцы! И в целом за июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно с помощью беспилотников,

– заявил Зеленский.

Речь идет о потерях в виде уничтоженных и тяжелораненых. Он уточнил, что указанная цифра – это только те потери, которые имеют четкое видеоподтверждение.

Зеленский подчеркнул, что тенденция на фронте остается неизменной. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч солдат.

Президент пообещал подразделениям Сил обороны увеличение количества дронов. В конце обращения он поблагодарил всех, кто защищает Украину.

Что известно о последних потерях России?

Только за последние сутки оккупанты потеряли ещё более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц тяжёлой техники и вооружения. Среди них: 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 55 артиллерийских систем и 4 РСЗО.

Также СБУ отчиталась о 40-дневной операции по оказанию давления на Россию. Всего были поражены более 100 стратегических объектов в тылу врага и более 21 тысячи целей на фронте.