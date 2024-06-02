После Сингапура Зеленский поедет в еще одну страну, –СМИ

Владимир Зеленский после Сингапура посетит еще одну страну. Украинский лидер может поехать в Филиппины.

Филиппинское издание заявило, что президент Украины прибудет в Манилу – столицу Филиппин – вечером 2 июня. Об этом журналисты написали со ссылкой на дипломатические источники в Маниле.

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Что известно о визите Зеленского в Филиппины

Зеленский после поездки в Сингапур поздно вечером в воскресенье (2 июня – 24 Канал) прибудет в столицу Филиппин – Манилу,

– написали журналисты.

Они отметили, что это первый визит Владимира Зеленского в страну после избрания президентом в 2019 году.

Издание написало, что президент Украины во время пленарной сессии на полях саммита в Сингапуре заявил, что Китай и Россия работают над тем, чтобы сорвать Глобальный саммит мира, который должен состояться 15 – 16 июня в Швейцарии.

"Что делает Россия – эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукции. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику. Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", – объяснил Зеленский.

По его словам, Кремлю помогает Китай. Ведь Пекин не подтвердил свое присутствие на любом уровне и работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

Коротко о визите Зеленского в Сингапур