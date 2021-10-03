Зеленский поспорил с нардепами из-за отставки Разумкова, – СМИ

Владимир Зеленский якобы поспорил с несколькими нардепами в Трускавце. Все потому, что те усомнились в необходимости увольнять Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Теперь я говорю, – Зеленский

Во время обсуждения отставки Разумкова, нардепы Нелли Яковлева и Василий Мокан подискутировали с президентом. Это произошло на выездном заседании "Слуги народа" 2 октября.

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Яковлева сказала президенту, что она знает Разумкова около 10 лет и считает его порядочным человеком. На что Зеленский якобы ответил политику, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову. После этого парламентарий уже ничего не говорила.

В то же время Мокан заявил, что когда из фракции исключали Александра Дубинского, то он пол часа защищал свою позицию перед президентом и коллегами. А Разумкова такой возможности, мол, лишили.

Президент ответил, что он мог пойти на любой канал и прокомментировать конфликт с Разумковым, но он этого публично не хотел делать, в то время, когда спикер комментировал это,

– говорится в сообщении.

"Поэтому, теперь говорю я" – подчеркнул Зеленский. На этом диалог завершился.

Коротко об отзыве Разумкова