Зеленский примет участие в саммите лидеров G20: поедет ли президент на Бали

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20. Встреча лидеров государств пройдет 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.

О том, что Зеленский примет участие в саммите, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Это произошло 8 ноября.

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В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу,

– сообщил Никифоров.

Он предположил, что вероятнее всего, это произойдет в онлайн-формате. То есть на Бали Зеленский не поедет. Отметим, что с начала полномасштабной войны президент не покидал территорию Украины. Все его важные выступления проходили онлайн. Коммуникация с мировыми лидерами также происходит в дистанционном режиме, или же те приезжают в Киев.

Участие в саммите может принять Путин

Президент России Владимир Путин также может принять участие в саммите. Сейчас агрессор официально не подтвердил этого, но говорил, что Россию "представят на высоком уровне". Зеленский заявил, что не присоединится к саммиту, если там будет глава Кремля.

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Президент США Джо Байден также не намерен встречаться с Путиным в рамках саммита. В то же время Белый дом настаивает на том, чтобы Украина участвовала во встрече, даже если там будет президент государства-агрессора. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что США будут защищать Украину и осуждать Россию из-за войны.

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