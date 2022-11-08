Зеленский примет участие в саммите лидеров G20: поедет ли президент на Бали
Источник:Суспільне
Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20. Встреча лидеров государств пройдет 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.
О том, что Зеленский примет участие в саммите, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Это произошло 8 ноября.
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В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу,
– сообщил Никифоров.
Он предположил, что вероятнее всего, это произойдет в онлайн-формате. То есть на Бали Зеленский не поедет. Отметим, что с начала полномасштабной войны президент не покидал территорию Украины. Все его важные выступления проходили онлайн. Коммуникация с мировыми лидерами также происходит в дистанционном режиме, или же те приезжают в Киев.
Участие в саммите может принять Путин
Президент России Владимир Путин также может принять участие в саммите. Сейчас агрессор официально не подтвердил этого, но говорил, что Россию "представят на высоком уровне". Зеленский заявил, что не присоединится к саммиту, если там будет глава Кремля.
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Президент США Джо Байден также не намерен встречаться с Путиным в рамках саммита. В то же время Белый дом настаивает на том, чтобы Украина участвовала во встрече, даже если там будет президент государства-агрессора. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что США будут защищать Украину и осуждать Россию из-за войны.Обратите внимание! В начале октября Украина официально отказалась от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Зеленский подписал соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.
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