Уничтожать террористов на их территории, – Зеленский призвал разрешить бить по России

Российский террор не сбавляет обороты. Поэтому мы должны увеличивать наше давление всеми методами и вместе с партнерами.

Об этом заявил президент. Также Владимир Зеленский показал кадры ужасных последствий российских ударов по Украине.

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Глава государства отметил, что только за эти сутки наши воины сбили уже два российских "Калибры". За вчера – 12 российских ракет и 13 ударных беспилотников.

Президент подчеркнул, что так каждую ночь, ежедневно. Российский террор не сбавляет обороты. Поэтому необходимо увеличивать давление всеми методами и совместно с партнерами.

У нас достаточно решимости уничтожать террористов на их территории – это справедливо. И нужна такая же решимость и от наших партнеров. Мы можем остановить Россию. Вместе со всеми в мире, кто ценит жизнь, мы это сделаем,

– подчеркнул Зеленский.

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