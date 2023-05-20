Выразил большое желание присоединиться к саммиту G7, – Зеленский встретится с лидером Японии

Президент Владимир Зеленский утром 20 мая прибыл в Японию, где примет участие в саммите G7. Глава государства анонсировал встречи с лидерами G7, в том числе с премьером Японии Фумио Кисидой.

Владимир Зеленский уже сообщил в соцсетях, что прибыл в Японию. Глава государства анонсировал важные встречи с партнерами и друзьями Украины.

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Зеленский решил присутствовать на саммите G7

Это первая поездка Зеленского в Японию, страну-хозяйку саммита G7, и Азию с начала полномасштабного вторжения России. В Kyodo считают, что присутствие Зеленского на G7 направлено на то, чтобы получить большую поддержку Украины со стороны группы развитых экономик.

В МИД Японии рассказали журналистам, что сначала планировалось, что президент Украины будет присутствовать на саммите онлайн, однако он "выразил большое желание присоединиться к встрече лично".

После тщательного анализа повестки дня и расписания саммита мы решили, что проведем сессию по Украине среди лидеров G7 при непосредственном участии президента Зеленского в последний день саммита,

– отметили в японском дипломатическом ведомстве.

В правительстве Японии сообщили, что украинский президент также намерен провести двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Отметим, что в марте 2023 года Фумио Кисида посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

Зеленский отправился на саммит G7 из Саудовской Аравии