Выразил большое желание присоединиться к саммиту G7, – Зеленский встретится с лидером Японии
Источник:Kyodo
Президент Владимир Зеленский утром 20 мая прибыл в Японию, где примет участие в саммите G7. Глава государства анонсировал встречи с лидерами G7, в том числе с премьером Японии Фумио Кисидой.
Владимир Зеленский уже сообщил в соцсетях, что прибыл в Японию. Глава государства анонсировал важные встречи с партнерами и друзьями Украины.
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Зеленский решил присутствовать на саммите G7
Это первая поездка Зеленского в Японию, страну-хозяйку саммита G7, и Азию с начала полномасштабного вторжения России. В Kyodo считают, что присутствие Зеленского на G7 направлено на то, чтобы получить большую поддержку Украины со стороны группы развитых экономик.
В МИД Японии рассказали журналистам, что сначала планировалось, что президент Украины будет присутствовать на саммите онлайн, однако он "выразил большое желание присоединиться к встрече лично".
После тщательного анализа повестки дня и расписания саммита мы решили, что проведем сессию по Украине среди лидеров G7 при непосредственном участии президента Зеленского в последний день саммита,
– отметили в японском дипломатическом ведомстве.
В правительстве Японии сообщили, что украинский президент также намерен провести двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Отметим, что в марте 2023 года Фумио Кисида посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
Зеленский отправился на саммит G7 из Саудовской Аравии
- После европейского турне Зеленский отправился на Восток и 19 мая впервые побывал в Саудовской Аравии. Президент Украины провел ряд двусторонних переговоров с лидерами стран Ближнего Востока.
- В Саудовской Аравии Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств, где призвал государства-члены регионального объединения присоединиться к имплементации украинской формулы мира.
- В Офисе Президента подтвердили, что в Японии глава государства также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.
- Кроме того, Украина получила первые положительные новости с саммита "Группы Семи". В частности, США решили присоединиться к авиационной коалиции и подтвердили планы в будущем усилить авиационную компоненту Вооруженных сил Украины.
- Лидеры стран G7 во время саммита 19 мая уже приняли совместное заявление по Украине. Также "Группа Семи" решила наложить санкции на российские алмазы.