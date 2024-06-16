Зеленский рассказал, когда в Украину прибудут F-16 от Дании
16 июня 2024, 16:22Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии встретился с премьером Дании Метте Фредериксен.
Именно Копенгаген должен предоставить Украине первые самолеты. Истребители наша страна должна получить уже летом 2024 года.
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Что известно о F-16 от Дании
Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с премьер-министром Дании говорили о:
- утверждении переговорной рамки,
- начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.
Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время,
– заявил Владимир Зеленский.
Он также поблагодарил Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации формулы мира.
Что известно о первых F-16 для Украины
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины получат первые истребители F-16 уже этим летом.
- 31 мая премьер Дании Метте Фредериксен заверила, что первые самолеты будут на пути в Украину уже скоро.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объяснила, что ее страна передаст самолеты также летом. Однако первые самолеты предоставит таки Дания.
- Начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов рассказал, что часть F-16 для Украины разместят на иностранных авиабазах. То есть они останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал.