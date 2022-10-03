Обстоятельная беседа с Макроном, успешный визит делегации в Стамбул: Зеленский о 221 дне войны

Глава государства Владимир Зеленский 2 октября пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, среди тем разговора были успехи ВСУ на фронте, попытки аннексии украинских территорий и похищение оккупантами генерального директора ЗАЭС.

В свою очередь, первая леди Елена Зеленская и глава Офиса Президента Андрей Ермак прибыли с визитом в Турцию. Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Зеленский побеседовал с Макроном

Глава государства рассказал, что 2 октября провел переговоры с президентом Франции.

Подробно обсудили ситуацию на передовой, наши успехи на фронте. Президент Макрон четко поддержал наше государство и осудил российские псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории,

– заметил Зеленский.

Президенты также обсудили ужесточение санкций против России, ситуацию на Запорожской атомной станции и похищение российскими оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова.

"Это очередное проявление совершенно откровенного российского террора, за которое государство-террорист должно нести постоянно растущее наказание", – подчеркнул глава государства.

По информации CNN, Макрон во время телефонного разговора с Зеленским осудил незаконные референдумы России.

"Глава Украинского государства поблагодарил президента Франции за решительное осуждение незаконных референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытки России незаконно аннексировать эти территории Украины", – сообщили в Офисе президента.

Лидеры согласились с необходимостью жесткого, консолидированного ответа мирового сообщества на это российское преступление, в частности, из-за усиления санкционного давления. Во время разговора Зеленский отметил важность усиления оборонной поддержки Украины и немедленной демилитаризации ЗАЭС.

Смотрите обращение Владимира Зеленского за 2 октября

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Украинская делегация прибыла в Турцию

Зеленский рассказал, что важные события произошли и в Турции – в рамках визита первой леди Украины, руководителя Офиса Президента и других представителей Украины.

В частности, в присутствии Зеленской на воду спустили один из корветов, строящихся для Украины в Турции. Его название – "Гетман Иван Мазепа". Корвет начали строить в 2021 году.

Считаю очень символичным, что он получил именно такое имя. Несмотря на столетия российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают. И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины,

– подчеркнул президент.

По его словам, все планы обязательно реализуют.

"Наша цель – это создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", – добавил глава государства.

Он отметил, что сегодня Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил мощности компании "Байкар", которая, в частности, производит все известные Байрактары.

"От имени всех украинцев Андрей поблагодарил руководителей компании и вручил председателю Совета директоров Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", которым тот был отмечен к годовщине Независимости Украины", – отметил президент.

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По его словам, эта встреча также не символичная, а вполне практичная. Ведь в Украине готовятся к созданию учебного центра и завода компании "Байкар", а также совместному производству авиадвигателей. Эти проекты обязательно реализуют, ведь наше государство всегда было и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности.

"И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221-го дня полномасштабной войны России против нашего государства. Что-то у кого-то пошло не по плану... И этими встречами наша дипломатическая активность сегодня совсем не исчерпывается", – отметил Зеленский.

Кроме того, состоялась встреча первых леди Украины и Турции. Зеленский поблагодарил президента Реджепа Эрдогана и его супругу Эмине за неизменную поддержку украинских усилий для возвращения мира.

Также Елена Зеленская и украинская делегация встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Взгляд патриарха Варфоломея на войну, развязанную Россией, и его позиция по поддержке нашего государства – хорошо известны. И сегодня еще раз прозвучали – очень мощно. Я благодарю за это, благодарю за понимание нужд нашего народа,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что также состоялись переговоры руководителя Офиса с советниками Президента США и Президента Турции – Джейком Салливаном и Ибрагимом Калыном.

"Очень предметные переговоры. Абсолютно – в интересах Украины. Для усиления нашей безопасности", – подытожил президент.

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