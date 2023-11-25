Если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал, – Зеленский
Владимир Зеленский считает, что Путин гордится, что подражает наибольшим тиранам ХХ века. По мнению Зеленского, этот тезис подтверждает массированная атака России в День памяти жертв Голодомора.
Глава государства сказал, что террористический удар со стороны России в День памяти жертв Голодомора означает, что Путин гордится, что подражает крупнейшим убийцам ХХ века. Об этом Зеленский заявил во время саммита Grain from Ukraine, пишет 24 Канал.
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Зеленский заявил, что Путина нужно остановить
"Если бы он (Путин – 24 Канал) мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал", – сказал президент.
Именно поэтому, как подчеркнул Зеленский, Путина следует остановить. Глава государства выразил уверенность в том, что Украине обязательно удастся остановить кремлевского диктатора.
Россия атаковала Украину в День памяти жертв Голодомора: что известно
- В Украине и мире сегодня чтят память жертв Голодомора. В 1932 – 1933 правительство СССР спровоцировало искусственный массовый голод в Украине. В результате геноцида украинцев погибли от 4 до 10 миллионов человек.
- В субботу, 25 ноября, когда в Украине чтят память жертв Голодомора, Россия нанесла массированный удар дронами-камикадзе.
- Российские военные выпустили по Украине рекордное количество "Шахедов" – 75. Основным направлением удара России был Киев. Однако оккупанты во время атаки не достигли целей.
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что украинские военные обезвредили 74 дрона.
- Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, заявил, что это сознательный террор со стороны России. Он отметил, что руководство России гордится тем, что может убивать.