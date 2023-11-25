Если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал, – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что Путин гордится, что подражает наибольшим тиранам ХХ века. По мнению Зеленского, этот тезис подтверждает массированная атака России в День памяти жертв Голодомора.

Глава государства сказал, что террористический удар со стороны России в День памяти жертв Голодомора означает, что Путин гордится, что подражает крупнейшим убийцам ХХ века. Об этом Зеленский заявил во время саммита Grain from Ukraine, пишет 24 Канал.

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Зеленский заявил, что Путина нужно остановить

"Если бы он (Путин – 24 Канал) мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал", – сказал президент.

Именно поэтому, как подчеркнул Зеленский, Путина следует остановить. Глава государства выразил уверенность в том, что Украине обязательно удастся остановить кремлевского диктатора.

Россия атаковала Украину в День памяти жертв Голодомора: что известно