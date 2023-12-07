Зеленский снял Вениславского как исполняющего обязанности представителя президента в Раде

Владимир Зеленский 7 декабря принял новое важное кадровое решение. Оно касается исполняющего обязанности представителя президента в Совете Федора Вениславского.

Зеленский решил освободить Вениславского от занимаемой должности в Верховной Раде. Пока причины такого решения президента доподлинно неизвестны.

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Зеленский уволил Вениславского с должности

На сайте президента Украины 7 декабря появился указ, в котором было принято кадровое решение относительно исполняющего обязанности представителя главы государства в Верховной Раде.

Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины,

– говорится в указе.



Указ про освобождение Вениславского с должности / Скриншот 24 Канала

В настоящее время неизвестно, из-за чего Вениславского могли уволить с занимаемой должности. Кроме того, в документе не указано, кто именно заменит бывшего представителя президента, а также куда переведут самого Вениславского.

Что известно о деятельности Федора Вениславского Федора Вениславского избрали на внеочередных парламентских выборах 2019 народным депутатом от партии "Слуга народа". Он является специалистом в области создания государства и прав человека.

Сначала он являлся представителем президента Украины в Конституционном Суде Украины. Он представлял сторону главы государства по делу о конституционности Указа Президента по поводу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

В сентябре 2022 Вениславский стал представителем президента Украины в Верховной Раде. Он также является членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

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