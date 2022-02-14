Мы знаем все о вражеской армии возле границы, – Зеленский успокоил украинцев в видеообращении
Из-за напряжения на фоне информации о возможном вторжении России в Украину Владимир Зеленский 14 февраля записал видеообращение. В нем он успокоил население.
Детали обращения Зеленского к гражданам
Президент призвал украинцев сохранять спокойствие. Ведь Россия сейчас хочет посеять панику, чтобы дестабилизировать наше государство.
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Политик подчеркнул, что дату нового вторжения агрессора Украине называют уже не в первый раз. Россия систематически стягивает свои войска к границам, ограничивает поставки газа, пытается диктовать внешний курс и сеять панику через СМИ. Однако Украина – сильна как никогда.
Это не первая угроза, с которой столкнулся сильный украинский народ. 2 года назад мы, как и весь мир, в растерянности смотрели в глаза пандемии, но сплотились и четкими шагами ее практически победили,
– заявил президент.
Украина знает все о вражеской армии возле границ
Он отметил, что в отличие от пандемии, сейчас украинцы знают, что делать. "Мы уверены в себе и понимаем все риски", – подчеркнул политик. Зеленский заверил, что Вооруженные силы Украины знают:
- где именно возле границы расположена российская армия,
- ее численность,
- оснащение,
- планы.
Президент еще раз отметил, что наша армия умеет реагировать на любую угрозу.
Украина стремится к миру и все вопросы хочет решать исключительно путем переговоров. Даже оккупированные Донбасс и Крым, по словам президента, мы вернем дипломатией.
Правительство не оставит ни одну отрасль без поддержки
Зеленский отметил, что правительство сформировало достаточные резервы, чтобы отбить атаки на курс гривны и финансовую систему. Ни одну отрасль, которая будет нуждаться в помощи, не оставят без внимания. Подтверждением тому политик назвал финансовые гарантии правительства в ответ на ситуацию с отказом компаний страховать самолеты.
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Президент призвал олигархов вернуться в Украину
Зеленский отметил, что сейчас украинцы проходят "тест на гражданина". Олигархи, покинувшие Родину, уже его провалили. Президент подчеркнул, что миллионеры получили свое состояние благодаря Украине, поэтому сейчас должны вернуться и быть с народом.
Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы,
– сказал политик.
С призывом вернуться к работе Зеленский обратился и к нардепам, которые сейчас находятся за границей. Ведь защищать Украину – это их прямая обязанность. Президент дал парламентариям 24 часа для того, чтобы приехать в Киев.
16 февраля станет Днем единения
В ответ на угрозы, что Россия нападет на Украину 16 февраля, Зеленский решил объявить этот день Днем единения. Соответствующий указ президент уже подписал.
"В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться", – заверил глава государства.
Кстати, День всех влюбленных Зеленский назвал "Днем влюбленных в Украину". Он отметил, что сейчас нам может казаться, что кругом тьма, однако "завтра снова выйдет солнце над нашим мирным небом". Свое обращение политик завершил призывом: "Любите Украину".
Смотрите обращение президента к украинцам: видео
Последние новости об угрозе нападения России:
- СНБО провел заседание под грифом "секретно" с руководителями фракций Верховной Рады. По его итогам, секретарь Алексей Данилов заверил, что Россия не нападет 16 или 17 февраля, то есть в ближайшее время.
- Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев и встретился с Зеленским. Политик пообещал предоставить Украине помощь на 150 миллионов евро.
- Нацполицию перевели в усиленный режим работы с 14 по 19 февраля. На улицах увеличат количество патрулей, а также усилят охрану объектов критической инфраструктуры и органов власти.
- В России поддержали сразу 2 проекта постановления о признании боевиков. Совет Госдумы уже завтра одобрит один из них.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал украинскую неделю в ОБСЕ, чтобы снизить напряжение. В это время государства-члены будут проводить консультации, чтобы призвать Россию к диалогу.
- Европейский Союз готовится принимать беженцев из Украины, если Россия все-таки нападет.