Зеленский уволил заместителя главы СБУ Александра Якушева: ротации в ряде областей

Президент Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины. В частности, замглавы СБУ Александра Якушева.

Об этом говорится в ряде соответствующих указов, сообщает 24 Канал.

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Зеленский утвердил кадровые перестановки в СБУ

Президент 6 марта утвердил приказы об увольнении:

заместителя главы СБУ Александра Якушева;

начальника управления СБУ в Сумской области Эдуарда Федорова;

начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого;

начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носка;

начальника департамента хозяйственного обеспечения Александра Провоторова.

Зеленский также назначил:

начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапко,

начальником департамента охраны государственной тайны и лицензировании СБУ Олега Храмова.

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