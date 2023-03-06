Зеленский уволил заместителя главы СБУ Александра Якушева: ротации в ряде областей

6 марта 2023, 18:24
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Президент Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины. В частности, замглавы СБУ Александра Якушева.

Об этом говорится в ряде соответствующих указов, сообщает 24 Канал.

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Президент 6 марта утвердил приказы об увольнении:

  • заместителя главы СБУ Александра Якушева;
  • начальника управления СБУ в Сумской области Эдуарда Федорова;
  • начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого;
  • начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носка;
  • начальника департамента хозяйственного обеспечения Александра Провоторова.

Зеленский также назначил:

  • начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапко,
  • начальником департамента охраны государственной тайны и лицензировании СБУ Олега Храмова.

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Автор: Ольга Котів