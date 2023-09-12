Зеленский ветировал законопроект о е-декларации

12 сентября 2023, 10:12
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Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Он подчеркнул, что реестр нужно открыть.

Владимир Зеленский сообщил, что утром 12 сентября в Верховную Раду Украины поступил закон, предусматривавший закрытые декларации. Президент наложил на него вето.

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Почему Зеленский ветировал закон об е-декларации

Утром председатель Парламента подписал законопроект #9534 и направил его на подпись президенту Украины. Зеленский отметил, что правка об ограничениях по электронным декларациям неприемлема.

Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро,
– подчеркнул Зеленский.

Когда Рада может открыть декларации

Народный депутат Ярослав Железняк написал , что по графику Рада изменит текст, чтобы декларации были открыты.

Что предшествовало

Что не так с законопроектом № 9534

Этот законопроект возобновляет декларирование должностных лиц, в том числе судей, однако декларации чиновников будут закрыты еще год. Увидеть информацию о чьем состоянии публично можно будет только с согласия декларанта.
Обратите внимание. Европарламент советует полностью ветировать еще один законопроект №9587-д, который Рада тоже приняла 5 сентября. Дело в том, что он имеет вредную правку: в случае лжи в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен нарушителю грозит штраф от 17 тысяч гривен, а после уплаты этого штрафа чиновника не сочтут привлекаемым к ответственности (т.е. не будут вносить в соответствующий реестр).
Автор: Анастасія Кушпіт