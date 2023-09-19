Зеленский впервые после начала полномасштабной войны прибыл на Генассамблею ООН

Владимир Зеленский прибыл в Генассамблею ООН. Это впервые с момента полномасштабного вторжения глава государства появился там лично.

Генассамблея ООН начинает всеобщие дебаты, в которых участвует Зеленский. но он появлялся на видеомониторах в зале Генассамблеи.

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Зеленского встречали как звезду

Президента Украины встретили на открытии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке как звезду. Соответствующее видео появилось в сети.

Зеленского приветствовали на открытии: смотрите видео

Невдовзі має відбутися його виступ.

Какие вопросы обсудят на Генассамблее

В этом году основными темами двухнедельного саммита стали война России в Украине, смертельные наводнения в Ливии, многочисленные перевороты на африканском континенте, экономика Севера против Юга, финансирование, жестокий кризис на Гаити и изменение климата и другие.

Президент США Джо Байден будет единственным лидером из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, который примет участие.

Байден и Зеленский должны выступить перед ассамблеей 19 сентября. Также состоится их встреча 21 сентября.

Важно! ООН будет рассматривать зерновое соглашение с Россией. На специальном заседании Украины за столом Совета Безопасности 20 сентября состоится встреча Владимира Зеленского с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если он примет участие в министерской встрече. Также пройдут частные встречи между Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Россией, Украиной и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на прошедших в Нью-Йорке общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Своей речью он открыл второй день прений.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 24 сентября 2019 года. Участие в ней принял Зеленский вместе с украинской делегацией и представители других государств.



Визит Зеленского в США в 2019 году / Фото Офис Президента

Визит Зеленского в США: что известно