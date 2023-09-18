Изменить шаткую позицию: Зеленский проведет разговор с лидером Бразилии в Нью-Йорке
Источник:CNN
Владимир Зеленский на днях проведет встречу с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силва в Нью-Йорке. В настоящее время главы государств находятся на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава Бразилии недавно заявил, что нужно провести переговоры Зеленского и Путина. По его мнению, уместным местом стало бы заседание Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 25 сентября.
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Разговор Зеленского и Силва
Пресссекретарь президента Бразилии сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Коллеги проведут разговор в среду 20 сентября в 23:00 по Киеву.
Пока подробностей разговора нет. Однако ранее стало известно, что Владимир Зеленский за время пребывания в Нью-Йорке у него несколько встреч с другими мировыми лидерами.
Важно отметить, что Лула да Силва раздражал лидеров некоторых западных стран своей позицией в российско-украинской войне. В частности, он отказался избрать сторону, балансируя между Украиной и Россией. Глава Бразилии пытался представить себя в качестве посредника в потенциальных мирных переговорах двух стран.
Также Луис Инасиу Лула да Силва убеждал, что некоторые государства должны оставаться "нейтральными" ради достижения мира.
"Мирный" план Лула да Силвы
- В начале августа Луис Инасиу Лула да Силва жаловался, что его "мирный" план игнорируют оба государства, а мир не поддерживает его начинания. Стоит отметить, что Бразилия предлагала Украине отказаться от претензий на аннексированный Крымский полуостров в обмен на мир
- Владимир Зеленский назвал позицию Силвы вызывающей грусть и пригласил бразильского коллегу к диалогу. Он подчеркнул, что Россия является колонизатором и спросил у Лула да Сильвы, почему тот поддерживает российские нарративы о мире.
- По мнению политолога, Бразилия подобным поведением стремится конвертировать в свои политические и прежде всего экономические выгоды. Он хочет подражать поведению Эрдогана и получать от России "товары по скидкам".