Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с Генштабом

Президент Владимир Зеленский заверил об отсутствии недоразумений с Генштабом относительно разрешений на выезд военнообязанных. Глава государства заявил о "мелкой ошибке"

Решение было принято не совсем правильно и его отменят, – президент

Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии рассказал, что 6 июля было отдельное заседание с военными относительно решения Генштаба 5 июля. Речь идет о так называемых ограничениях передвижения военнообязанных во время военного положения.

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По итогам этого заседания было принято отменить предыдущее решение Генштаба ВСУ.

Мы решили, что решение было принято не совсем правильно и его отменят. Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование относительно этого решения,

– сказал Зеленский.

Также глава государства прокомментировал возможное недопонимание между ним и Генштабом ВСУ. Зеленский заверил, что никакого недопонимания нет.

"Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы. Это просто мелочь. Это ни о чем", – резюмировал он.

Что известно об ограничении передвижения военнообязанных

В Генштабе ВСУ 5 июля напомнили о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Там сообщили, что разработали порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства или пребывания гражданам Украины, которые состоят на воинском учете, во время военного положения.

Как заявлял Залужный, призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектования. Предполагалось, что документ предоставляется на срок от 30 дней до года.

Президент Владимир Зеленский 6 июля приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных. После этого Валерий Залужный сообщил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ решили отменить решение и отправить на доработку.

Следует отметить, что эта тема вызвала большой резонанс и негатив в украинском обществе. Залужный подчеркивал, что решение было отменено с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса.

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