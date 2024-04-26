Я не знаю, какой будет эта победа, но альтернативы ей нет, – Зеленский

Владимир Зеленский ответил на вопрос американского журналиста о том, победит ли Украина. Президент сказал, что мы должны победить.

Украинский лидер объяснил в интервью Fox News, что у нас нет альтернативы. Перед этим Зеленский назвал вызовы для Украины и что является номером один в войне, пишет 24 Канал.

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Что Зеленский сказал о помощи Украине

Я не знаю, какой будет эта победа. Я не знаю конкретного дня, я не знаю, как это произойдет. Я не знаю, все ли будут счастливы в этот день. Я не уверен – из-за потерь, как я говорил. Но я знаю, что у нас нет альтернативы. Поэтому мы должны победить. И мы победим,

– сказал Зеленский.

Президент во время разговора также объяснил, что американская помощь нам нужна как можно скорее. В противном случае – нас отодвинут.

"Наши люди об этом знают, и американцы должны об этом знать. Сейчас это трудно, это период, полный вызовов для нас. То есть речь не только о том, чтобы получить помощь как можно быстрее, но и о получении того, что нам нужно", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что нам нужна настоящая безопасность, сильная безопасность в Европе, включая Украину. Если мы действительно хотим, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, то мы должны оттеснить Россию на ее территорию.

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Коротко о помощи от США