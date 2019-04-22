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      Зеленский – самый молодой президент Украины: во сколько лет возглавляли государство гаранты

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Пресс-служба Владимира Зеленского

      После подсчета 99.74% голосов, которые избиратели отдали во втором туре выборов президента украины, со значительным отрывом лидирует Владимир Зеленский – 73.22%. Зато действующий украинский гарант Петр Порошенко набрал 24.46%. Поэтому все идет к тому, что в июне мы получим нового, шестого по счету президента.

      Согласно закону, выдвигать свою кандидатуру на выборах президента может лицо, которому, в частности, исполнилось 35 лет. Правда, раньше возглавляли Украину лишь те, кому было около 50 лет и более.

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      Несколько отличался из этого перечня действующий президент Петр Порошенко, который вступил на высшую должность в Украине в 49 лет. До сих пор он и был самым молодым главой государства. Однако вскоре у него это звание заберет Владимир Зеленский, поскольку в январе он отпраздновал свой 41 год рождения. Заметим, что бывший лидер "Квартала 95" установит еще один рекорд – за всю историю Украины он получил наибольшую поддержку среди населения.

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      Относительно остальных президентов, то первым, кто занял эту должность был Леонид Кравчук, а сделал он это в 55 лет. Пока он остается четвертым младшим украинским главой в истории. На два года старшим после Кравчука к власти пришел Леонид Кучма – возглавил он Украину в 57 лет. Далее был Виктор Ющенко, и является третьим самым молодым украинским президентом – вступил на эту должность в 50 лет.

      Что касается старшего, то таким по крайней мере в течение дальнейших пяти лет будет оставаться вечно легитимный Виктор Янукович – стал президентом будущий беглец в 59 лет.

      Во сколько лет каждый из президентов возглавлял Украину: смотрите инфографику

      Порошенко, Зеленський, Ющенко, Кравчук, кучма, президенти, вік
      Возраст каждого из президентов Украины: инфографика

      Что обещает сделать Зеленский на должности президента?Лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".


      Каковы обещания Владимира Зеленского

      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ – БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Инфографика Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Янукович Леонид Кравчук Леонид Кучма История Президент Украины Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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