Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным

О действиях новой власти, итогах встречи "нормандской четверки", аннексии Крыма, войне на Донбассе, а также о том, какие вызовы стоят перед Зеленским и какой может быть Россия после Путина – рассказал журналист и телеведущий Павел Казарин.

Об ожиданиях от Зеленского

У Зеленского в руках оказался сконцентрирован такой ресурс, которого не было в распоряжении ни у одного из президентов. Все они должны были как-то договариваться с парламентской коалицией, а у Зеленского есть своя собственная.

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Вопрос в том, что он в течение второго полугодия 2019 года этим "молотком" делал. Некоторые мои опасения не подтвердились. У меня есть надежда, что они не подтвердятся и в последующие 4,5 года. А некоторые моменты продолжают вызывать у меня вопросы. Думаю, что не только у меня.

Какие именно твои опасения не оправдались?

У многих были такие апокалиптические ожидания. Например, из-за стремления Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. Тем более, что Зеленский ради встречи в нормандском формате, встречи со своим российским визави, пошел на разведение войск, объявление перемирия и ряд уступок со стороны официального Киева. Все пытались понять, зачем это ему.

Мы же помним заявление Зеленского о так называемых дебатах на стадионе, когда он сорил обвинениями, говоря, что проблема Украины в том, что ее политическое руководство наживается на войне. А если кто-то на войне наживаться не будет, то и война закончится.

Такие заявления звучали во время его предвыборной кампании от разных спикеров из его штаба. Все эти акции "Нет капитуляции", которые проходили на улицах украинских городов и в первую очередь в Киеве, их многие обвиняли в проплаченности, в том, что они инспирированы извне или пятым президентом страны. Об этом говорили в частности лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава Офиса Президента Андрей Богдан. На мой взгляд, все было иначе.

Тебе платили?

Я был на одной из акций. Нет, мне не платили. Зеленский во время своей предвыборной кампании (и президентской, и парламентской) старался быть максимально неконкретным. Он давал максимально расплывчатые обещания. Он обещал всем всё и сразу.



Украинский президент Владимир Зеленский / фото пресс-службы Президента

Я уже говорил это и повторюсь, что он пытался быть такой "книжкой-раскраской", позволяя своим избирателям разрисовывать теми фломастерами и цветами, какие кому ближе.

Кому-то он обещал Европу, кому-то Россию, кому-то мир, а кому-то борьбу за суверенитет. Кому-то обещал оставить Ульяну Супрун на своей должности, а на каких-то эфирах называл ее "доктор Смерть".

В этом смысле Зеленский не дал во время своей предвыборной кампании ответы на очень важные и ценные вопросы: где его "красные линии", как он собирается выстраивать коммуникацию со страной-агрессором, на какие уступки и ради чего готов идти во время переговоров.

Он говорил о суверенитете: о том, что территориями и суверенитетом не торгуем, Крым и Донбасс – это Украина. Что выборы невозможны до восстановления контроля над границей. Что безопасность должна предшествовать любым политическим договоренностям, что сначала прекращение обстрелов вдоль линии фронта, а потом уже все остальное.

Об итогах нормандской встречи

И в этом смысле он вел себя совершенно как Петр Порошенко в 2016 году, когда была предыдущая встреча "нормандской четверки". Они тогда так же договорились о разведении войск на трех участках фронта и об обмене пленными. Полностью те же итоги, которые привез Зеленский в 2019 году.



О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канала

Я тогда с частичным облегчением выдохнул. Потому что считал, что есть большой риск, что украинская делегация на этой встрече наберется обязанностей, скажем, вот так (провел пальцем по шее – 24 канал), которые мы потом будем разгребать. Но, к счастью, этого не произошло.

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В любом случае, у нас пока нет повода думать иначе. Какие-то другие вещи, которые происходили в течение первых шести месяцев правления шестого президента Украины, наоборот – вызвали у меня большую настороженность.

Частично вырисовывается так, что Зеленский, вернувшись с нормандской встречи, удовлетворил запрос как раз тех 25%, которые за него не голосовали.

Частично да. Это было забавно. Потому что все от него ожидали измены.

А оказалось, что у него такие же "красные линии", как и у тех, кто требовал от него их не пересекать.

Да, как минимум по состоянию на зиму 2019 года. Поэтому акция протеста, которая проходила под ОП, в заключении самораспустилась. Мол, повода переживать нет.

О приоритетах среди украинцев

Как думаешь, это акции повлияли на его позицию или он действительно имеет такое же мнение?

Не знаю. Для этого нужно быть Владимиром Зеленским или входить в его ближайшее окружение. Чтобы сказать, эволюционировал ли он, к кому прислушался, из-за чего начал занимать ту публичную позицию, которую занимает сегодня. Я не исключаю, что эти акции частично сыграли свою роль.

У нас в стране есть несколько приоритетов ("повесток" – дословно по автору). Есть люди, которые выступают за приоритет холодильника, за бытовое благополучие. Они, например, часто в избирательных бюллетенях ставили крестик напротив фамилии Юлии Тимошенко или Ляшко. Потому что они им обещали все и сразу. Есть люди, которые голосуют за "повестку" капитуляции, за "повестку" примирения с агрессором на его же правилах. Они ставят крестик напротив партии ОПЗЖ.



Павел Казарин

Есть люди, которые голосуют за приоритет суверенитета. Во втором туре президентских выборов они голосовали, например, за Петра Порошенко. На парламентских выборах их голоса распылились. Потому что было несколько партий, которые предлагали "повестку" суверенитета: объединенные националисты, "Европейская солидарность", "Голос" и ряд других. Но да, они, возможно, в численном меньшинстве. На самом деле, организованное меньшинство – это всегда очень сильная и сплоченная часть общества.

Возможно, его протесты действительно каким-то образом что-то изменили в сознании шестого президента Украины. Возможно, просто у него есть неплохие советники в окружении. Наконец, возможно, он и сам эволюционировал. Все президенты, все люди эволюционируют.

Петр Порошенко в 2014 и 2018 годах – это два разных Петра Порошенко. За четыре года своего президентства он лишился большого количества иллюзий, которые сопровождали его в начале каденции. И мы так же.



Пятый президент Украины Петр Порошенко

Я буду очень рад, если похожая эволюция произойдет с Владимиром Зеленским. Если он тоже избавится от ряда иллюзий, которые у него были просто из-за неопытности, из-за того, что во время своей предыдущей жизни он не очень интересовался политикой и не очень вникал в политические нюансы. Самый большой вопрос: где в этом пунктире измен и побед осознанный курс, а где какие-то ситуативные действия?

Потому что с одной стороны, рынок земли, который, безусловно, давно нужно было открывать. Потом Избирательный кодекс, за который, насколько я понимаю, впервые проголосовали в парламенте предыдущего созыва, а теперь он вступил в силу, и эксперты в целом довольны новыми избирательными правилами игры. А с другой стороны Роман Труба (экс-глава ГБР, – 24 канал), которому то Богдан звонит и дает распоряжения, то еще кто-то другой.

О расследовании убийства Шеремета

Также есть дело АТОшников и волонтеров. Оно по своей абсурдности напоминает дело Бейлиса, которое в 1911 году всколыхнуло Киев.

Что известно о деле Бейлиса? Судебный процесс в Киеве в сентябре – октябре 1913 года против киевского мещанина еврейского исповедания Менахема Менделя Бейлиса, обвиненного в убийстве в 1911 году с ритуальной целью христианского мальчика Андрея Ющинского. Доказательной базы не было, полиция конструировала фальшивые медицинские экспертизы, оплачивала это деньгами из закрытого фонда полицейского департамента. В конце концов дело развалилось и Бейлиса оправдали.

Я предполагаю, что немало резонансных дел возникает не ввиду того, что изначально где-то наверху дана команда сделать образцово-показательное дело. А потому, что какой-то следователь или политик решил удержать свою должность. Все капли считают себя не виновными в потопе, но в результате создается громкое резонансное дело, которое раскалывает общество.

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Те доказательства, которые МВД подает против подозреваемых по делу убийства Шеремета, пока не являются убедительными. Те доказательства, которые в суде предоставляет сторона обвинения, меня не убеждают в том, что именно эти люди совершили то, что им инкриминируют.

Подробнее о задержании подозреваемых по делу Шеремета смотрите в видео:

Если следствие не получит более убедительных доказательств, то в частности и Владимир Зеленский будет иметь большие имиджевые потери. Это пример классической истории. Когда во время каких пресс-конференций выходят первые лица государства или руководители министерств и начинают говорить о том, что они раскрыли дело, называют убийц, то этим они инвестируют в свою репутацию политический капитал.

После этого вся огромная административная машина правоохранительных органов занимается не только выявлением истины, но и попыткой удержать репутацию. Если бы они так в это не вложились, то если следствие ошиблось, было бы проще отмотать все назад и признать допущенную ошибку.

Мы знаем Зеленского-актера, Зеленского-менеджера, Зеленского-администратора крупной фабрики по производству контента под названием "95 квартал". Однако как президента и политика мы его только познаем. Мы не знаем, умеет ли он признавать ошибки.

Об испытаниях для Зеленского

Если дело Шеремета начнет разваливаться, для Зеленского это будет большой тест. На то, хватит ли у него мужества признать, что он допустил ошибку, когда вышел на пресс-конференции и вписался репутационно за следствие, которое, возможно, ошиблось. Мы узнаем, умеет ли он отправлять в отставку людей из своей команды, если в определенный момент он осознает, что они являются обузой, пятым колесом к телеге.

Пока мы этого не знаем. Зеленский, как лотерейный билет, который общество приобрело весной, и теперь с помощью монетки стирает фишки и стремится понять, выигрышный он или наоборот.

Поезд Петра Порошенко двигался по рельсам маршрутом, который уже с 2016 года был достаточно артикулирован. Мы понимали, куда он ведет. У Зеленского этот поезд может ездить в разные направления. Никакой монолитности пока не происходит, в том числе и с Коломойским. Мы понимаем, что Игорь Валерьевич был заинтересован в поражении Порошенко.



Украинский олигарх Игорь Коломойский

Понятно, что выборы Владимир Зеленский в значительной мере выиграл благодаря каналу "1+1", который принадлежит Коломойскому. У многих остается вопрос, есть ли какие-то обязательства в ответ. Появляется немало домыслов. Зеленский может простить сам себе свои долги или, может, наоборот, начать их отдавать? Если он начнет их возвращать, то каким образом? Будет ли страна заложницей игр по "Приватбанку"? Зеленский еще должен пройти испытание Коломойским, а вся страна будет за этим наблюдать.

Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали связи с Коломойским. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы и не более. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Прошел ли Зеленский в твоих глазах испытание войной? Перед выборами он думал, что просто надо прекратить стрелять и войну можно будет закончить. Но сейчас он понимает, что все не так просто. И решения сейчас – "как закончить войну" – фактически нет. И существует ли оно вообще?

Я бы очень был не против, если бы президент моей страны избавился от людей, которые, судя по его публичным выступлениям, были характерны ему еще в период избирательной компании. Речь идет о том, что если найти правильного человека для переговоров, то с Кремлем можно договориться о мире без сдачи национальных интересов.

Нет! Я думаю, что разведение войск на трех участках фронта – это была так называемая плата общества, чтобы Владимир Зеленский поехал и попробовал себя в Париже, и чтобы избавился от каких-либо иллюзий.

Президенту надо сделать для себя много открытий. Ему надо понять, что консервативный триптих – "армия, язык, вера", который был на вооружении у его предшественника, – это не выдумка ленивых людей и не какой-то бессодержательный лозунг абстрактных националистов. А что это неотъемлемая часть создания национальной идентичности. И что, по большому счету, сегодняшняя линия противостояния звучит очень просто – есть Украина, а есть Россия, и какое-то идеологическое чистое поле, по которому идет битва.



Павел Казарин

Россия пытается навязать мнение, что здесь живут "малороссы", а Украина пытается экспортировать саму себя и украинский взгляд на события. И все это невозможно без тех конструкторов, благодаря которым строили себя все нации Восточной Европы – это язык, культура, идентичность и религиозный институт. Вы можете не верить в Бога, но религиозный институт может быть для вас социальным институтом.

Зеленскому надо осознать, что на самом деле создание нации и национального государства – это тот путь, которого нельзя избежать и который Украина обречена пройти. Ему нет смысла опираться на тех, кто видит Украину как Малороссию, как продолжение РФ.

Ведь эти люди могут быть с ним ситуативно, а завтра они отвернутся от него и придут к Медведчуку, например. Ему надо понять, что люди, которые ждут от него только благоденствия, полных холодильников и так далее – это тоже ситуативные союзники, потому что сегодня они будут с ним, а завтра – с более опытным популистом, который будет обещать двумя рыбинами и пятью хлебами накормить пять тысяч человек.

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Ему надо осознать: если он хочет быть президентом Украины и украинским президентом, то его союзниками являются те, кто нацелен на суверенитет, на историю о сохранении страны и превращение ее в Украину.

А ты думаешь, что таких большинство?

Это всегда меньшинство. И Зеленский, сказав "а" по-хорошему, рано или поздно может сделать вывод, что надо говорить и "б". То есть, условно говоря, любая система взглядов – это довольно непротиворечивая система, которая состоит из элементов. И что вопрос о противостоянии с Россией – это не история о том, что два человека договориться не могут, а что это два мировоззрения друг другу противоречат и что здесь нет места для компромиссов Мне бы хотелось, чтобы в 2020 году вся эта эволюция с шестым президентом Украины состоялась. Если бы я что-то загадал Святому Николаю под елку, то было бы это.

О разных мировоззрениях внутри страны

То есть ты хочешь, чтобы он стал президентом и выразителем интересов тех 25%, которые были откровенно настроены против него?

Я хочу, чтобы он стал союзником Украины.

Но она разная и их как-то две...

Есть Украина и есть "Малороссия". То есть это, условно говоря, два мировоззрения – соперники, две картинки будущего – третьего не дано. Все люди, которые думают об Украине как о США или Швейцарии, просто не понимают, что эти страны – это другое историческое общество, которое возникло по другим правилам и при других обстоятельствах.

И для этого в Украине нет предпосылок. Мы заложники своей истории и географии, наше потенциальное будущее – это история о национальном государстве, так, как это возникало в Польше, Румынии, Словакии, Чехии и других странах Балтии.

Я бы хотел, чтобы президент прошел такую же эволюцию, какую в свое время прошел я. Когда я избавлялся от своих иллюзий, когда понимал, что вера в некий абстрактный гибрид ничем не подкреплена, не может быть реализована. Я бы хотел, чтобы президенту хватило смелости посмотреть фактам в глаза, признаться хотя бы самому себе, что он был в чем-то не прав и начал работать не в формате "хочу понравиться всем", а начал работать в формате "хочу, чтобы потом не сносили мои памятники".

А у тебя есть список того, в чем он был не прав?

Я всегда вспоминаю Павла Казарина образца десятилетней давности. Павел Казарин – это человек, который прошел эволюцию ватных взглядов в 2006 году в Симферополе.



Павел Казарин

Это из-за атмосферы, которая была там, где ты жил?

Крым – это такой заповедник ностальгии, где люди смотрят в прошлое и ищут смысл своего будущего. Я тогда ничем не отличался. Моя эволюция началась где-то в 2007 году, и до сих пор продолжается, просто пережила несколько уровней. Что нужно, чтобы эта эволюция произошла? Наверное, немного подробнее вчитаться в историю Украины, не в советскую версию и не в современную российскую интерпретацию, а в ту, которую мы бы могли написать проиграв в 2018 году или в 40-х годах.

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Потом немного почитать историю России, вникнуть в политический дискурс современной РФ. Чтобы понять, что это не персональное столкновение, а системная противоречивость, которая не может быть обнулена.

Надо, как минимум, признаться самому себе, что ответственная политика и умение нравиться всем – это совершенно не союзные вещи. Более того, иногда ответственный политик ищет смелости идти против воли большинства.

Потому что общество способно жить безусловными инстинктами – если преподнести иглу и уколоть меня в руку, я ее отдерну. Но для того, чтобы вколоть мне лекарство в вену, мне надо отказаться от рефлексов и дождаться, пока эта игла воткнется. Поэтому нельзя жить безусловными инстинктами. Если обществу что-то нравится, это не значит, что это правильно. И наоборот. Поэтому следует иметь смелость делать некоторые вещи вопреки общественному настроению.

О российской агрессии

С точки зрения конфликта с Россией и наших попыток его решить. Если мы понимаем, что это невозможно, что мы должны сделать, чтобы просто иметь возможность существовать с таким соседом под боком? Понимая, что дело, вероятно, и не только в Путине, и что когда Путина не станет – нам не станет проще.

Да, нам определенно не станет проще в значительной степени. Потому что, условно говоря, если СМИ в течение полутора десятилетия или больше рассказывают о том, что соседнего государства не существует, о том, что оторваны у вас территории, то подобные установки продолжают жить и после. В свое время один из моих коллег сказал очень правильную мысль: независимость стран Балтии спасла независимость Украины. Если бы в 1991 году Украина в связи с какими-то причинами на вышла из союзного договора, а осталась бы частью России, то фантомные боли империи были бы направлены на страны Балтии.

И все эти имперские попытки переиграть 1991 год, желание вернуть былое величие, было бы направлено не на Киев, а на Вильнюс, Ригу или Таллин. Мы своей независимостью переключили на себя всю имперскую злобу, тем самым ослабив давление на страны Балтии.

Мы не избавимся от этой "любви". Расставание с ревнивым мужем может быть очень длинным. Нужно привыкать к мысли, что мы живем на стыке цивилизаций. И, с одной стороны, у нас пространство развития и будущего, а с другой – пространство регресса и архаизации. Мы вынуждены быть готовыми к защите от попыток прошлого обнулить наше будущее. Мы не единственные, кто живет в такой пограничной зоне. Не каждая страна может себе позволить быть Люксембургом и быть окруженной дружелюбными и цивилизованными соседями. Это будущее, которого нам не избежать.

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О будущем Украины

Нужно быть готовым, что наше будущее – как комплексный обед: нам дали это блюдо, другое и еще одно. От одного из них мы отказаться не можем. Ведь это не шведский стол, где мы выбираем набор ингредиентов для нашего будущего. Это звучит так: "ешьте, что имеете, и привыкайте к этому". Обстоятельства нашей жизни мы выбирать не можем. Мы можем выбирать, как мы на них отреагируем.

Будут ли они нас ломать? Сможем ли мы быть достаточно устойчивыми, чтобы сопротивляться их влиянию? Как можно оказывать сопротивление их влиянию, например, на том же Донбассе? Где в этой конструкции должен остаться Донбасс? Ты сторонник "плана Б" со стеной или нужно бороться за то, чтобы их вернуть?

У нас в течение последних трех лет существовал забавный статус-кво. Минские договоренности, понятно, что в свое время писала Россия, у которой был полный карт-бланш. Потому что было Дебальцево и Украина вынуждена была соглашаться на невыгодные для себя условия.

Что известно о боях за Дебальцево? Эпизод войны на Донбассе, который начался в конце июля 2014 года. Дебальцево – город с большим железнодорожным узлом, который лежит на автодороге международного значения, соединяющей Луганск с Донецком. Бои под Дебальцево обострились после первого минского перемирия с октября 2014 года.



8 февраля 2015 года с господствующих высот над селом Логвиново были сняты подразделения 30-й бригады. А утром Логвиново без боя заняли пророссийские боевики, перерезав таким образом главную магистраль сообщения Дебальцево с украинскими тылами.

Но в течение последних трех лет мы говорили: "Пока не будет перемирия вдоль линии фронта, ни о каком политическом воплощения пунктов минских договоренностей не может быть и речи". И одновременно, обращаясь к Европе, мы говорили, что пока нет мира и политических пунктов, они не имеют права снимать санкции, которые привязаны к минским договоренностям. Это был тот статус-кво, который существовал. Более выгодного я пока придумать не могу.

Мы можем утешать себя мыслью, что мы сейчас перепишем минские соглашения, расставим пункты так, как нам выгодно. Но это все иллюзия. Пока Россия не согласится с новой редакцией минских договоренностей, будет работать действующая.

Пока Россия не будет разгромлена на фронте, дипломатическим образом ее победить в одностороннем порядке невозможно. И разгромить ее на фронте мы тоже не можем. Поэтому это история об активной обороне. Мы должны продвигать украинскую идентичность на Восток. Мы должны отстраивать украинскую идентичность в таких городах как Харьков, Одесса, Мариуполь. Понимать, что вдоль линии фронта там живут наши жители, и мы должны предоставлять им возможность быть украинцами.

О Владимире Путине

Путин является заложником своей ментальности, своей профессии. Люди, которые являются выходцами из спецслужб, обречены быть профессиональными конспирологами. Это сущность их профессии. Когда эти люди оказываются в президентском кресле, они становятся заложниками своего прошлого.

Что известно о работе Путина в КГБ?Сначала Путина завербовали как "внештатного работника" КГБ, а с 1975 года взяли в структуру официально. С 1985 по 1990 год он работал на КГБ в Дрездене. Во время работы в спецслужбе получил агентурное имя "Моль". По его же словам , после падения Берлинской стены он сам подал рапорт об увольнении.

Путин неоднократно давал понять, что считает 1991 год ошибкой, катастрофой, которую нужно переиграть. Кроме того, во время последних пресс-конференций он говорил, что СССР и был Россией. И когда он размышляет о 1991-м, то воспринимает это как потерю Россией своих территорий. В этом большое отличие от, например, эпохи Ельцина. Потому что тогда считалось, что это была такая большая "коммуналка". В какое-то время жители решили разъехаться по отдельным квартирам и сделать межкомнатные стены несущими. А сейчас Путин говорит, что все это была одна большая Россия и у них украли территории.



Российский президент Владимир Путин

Пока он остается в своем кресле, до тех пор Россия будет придерживаться этой картины мира, в которой Украины не существует, что это только юго-западные области РФ. Россия не сможет избавиться от этого ни при Путине, ни, по моему мнению, после его ухода. Поскольку некоторые мысли-вирусы продолжают жить в головах даже после того, как их авторы – уже нет.

Мы совсем не знаем, кто будет после Путина. После него может быть человек, который будет считать, что Путин половинчато решал украинский вопрос. Кроме этого, Путин – очень советский человек. В определенном смысле он любит какую-то такую свою Украину.

То есть, в своем представлении, как СССР – галушки, хорошо поют, "г" фрикативное, такие усачи, как в ансамбле песни и танца. Таких украинцев он, возможно, даже любит. Однако ему на замену может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов. Мы должны понимать, что такой человек вполне может победить. Поэтому я не думаю, что ряд украинских вызовов и испытаний зависит от продолжительности жизни одного российского политика.

Об аннексии Крыма

Я неоднократно говорил, что Крым напоминает историю о кольце из трилогии Толкиена. То есть, ты никогда не сможешь его отдать добровольно, однако, чем больше ты его носишь, тем сильнее оно тебя превращает в Голума. Это история о Крыме и современной РФ. Добровольно она его не отдаст.

Однако пока Крым остается в составе РФ, он выполняет такую токсическую функцию. Они продолжают переписывать историю, пытаются создавать исторические мифы.

Почти два года назад была программа, в которой российские историки обсуждали, кто виноват в начале Второй мировой войны. Они ответили, что Польша, так как Берлин, когда выдвинул ей ультиматум, требовал бессмысленные вещи – проход, контроль над территориями. Соответственно Польша сама виновата, поскольку не приняла такие разумные требования Берлина.

Она их отмела и не оставила Берлину другого выбора, кроме того, как перейти границу. Это также история о Крыме. В какой-то момент ты начинаешь называть жертву других конфликтов агрессором. А агрессора других конфликтов – жертвой. И это история о токсине, который продолжает циркулировать внутри российского самосознания и мировосприятия.

И что нам с этим делать? Путин ездил открывать железнодорожное сообщение на Керченском мосту. Как мы должны на это реагировать?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года оккупанты официально открыли мост, запустив движение по нему.

Мы должны понимать, что некоторые войны нельзя выиграть одновременно. Что иногда твой враг намного сильнее тебя. Что некоторые армии намного крепче. И что иногда приходится занимать активную оборону, а армия только может выиграть время. И это время мы не должны терять.

Мы должны его тратить на реформы, на укрепление Вооруженных сил. И одновременно мы должны понимать: либо Украина будет территорией украинской идентичности, либо она будет территорией российской идентичности.

Когда-то в начале 20 века в российской Карелии доля карелов составляла 73%, сейчас она – около 17%. И это не следствие того, что их уничтожили или выселили в Сибирь.

Ассимилировали?

Да. Россия убедила их, что они не карелы, а россияне. И именно так может произойти с кем угодно. И именно поэтому нужно понимать, что то время, которое выигрывают нам ВСУ, солдаты и офицеры, которые сейчас защищают нашу страну, нужно тратить, чтобы отстраивать украинское государство внутри украинского государства. Надо приватизировать эти территории.

Надо понимать, что идентичность, этот триптих – армия, язык, вера – это не пустые слова. И что кроме экономических реформ и продвижения страны вперед именно в экономическом смысле, надо продвигать ее и в смысле идентичности. Если ты не заполняешь вакуум, то его будет заполнять кто-нибудь еще. И если бы я кому-то что-то желал в 2020 году, то это было бы пожелание избавиться от иллюзий относительно нашего прошлого и нашего будущего.