Зеленский прокомментировал вероятность сделки США и России за спиной Украины

Администрация президента США Дональда Трампа не готова идти на договоренности с Кремлем по Украине за спиной последней. Во всяком случае, Президент Украины Владимир Зеленский не верит в вероятность такого сценария. Впрочем, и не отвергает его.

"Между США и Россией могут быть любые сделки. Но я хотел бы верить, что они не касаются Украины", – об этом говорил Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября в Киеве.

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Украинский президент отметил, что в современном мире о такой "операции" в любом случае станет известно. Но несмотря на все Зеленский верит заверениям Трампа о поддержке Украины.

Но это жизнь. И может быть все не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины... И мы узнаем об этом... То это будет плохой сигнал не только для нас и для США,

– подытожил Зеленский.

Вокруг отношений украинского и американского президентов сейчас много говорят мировые СМИ, потому что летом во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу, к которому причастен сын главного конкурента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. Ее текст свидетельствует, что Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого в США разгорелся скандал и в Палате представителей Конгресса дали старт формальной процедуре импичмента Трампа.

Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.

Тем временем в этот же день, 10 октября, в США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату Трампа бизнесменов. Они помогали Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь отставки посла США Йованович и встречи с президентом Зеленским.

Украинский президент уже успел заявить, что никогда не встречался с обоими – ни с Фурманом, ни с Парнасом.

Также во время пресс-марафона Зеленский:

► Рассказал, будет ли Украина расследовать вмешательство в выборы США.

► Прокомментировал скандальный разговор с Трампом.

► Объяснил, отличается ли украинская версия стенограммы этого разговора от американской.