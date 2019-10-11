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      Зеленский прокомментировал вероятность сделки США и России за спиной Украины

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      Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
      Зеленский прокомментировал разговор с Трампом / Коллаж 24 канала

      Администрация президента США Дональда Трампа не готова идти на договоренности с Кремлем по Украине за спиной последней. Во всяком случае, Президент Украины Владимир Зеленский не верит в вероятность такого сценария. Впрочем, и не отвергает его.

      "Между США и Россией могут быть любые сделки. Но я хотел бы верить, что они не касаются Украины", – об этом говорил Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября в Киеве.

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      Украинский президент отметил, что в современном мире о такой "операции" в любом случае станет известно. Но несмотря на все Зеленский верит заверениям Трампа о поддержке Украины.

      Но это жизнь. И может быть все не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины... И мы узнаем об этом... То это будет плохой сигнал не только для нас и для США,
      – подытожил Зеленский.

      Вокруг отношений украинского и американского президентов сейчас много говорят мировые СМИ, потому что летом во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу, к которому причастен сын главного конкурента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. Ее текст свидетельствует, что Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого в США разгорелся скандал и в Палате представителей Конгресса дали старт формальной процедуре импичмента Трампа.

      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.

      Тем временем в этот же день, 10 октября, в США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса – близких к адвокату Трампа бизнесменов. Они помогали Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь отставки посла США Йованович и встречи с президентом Зеленским.

      Украинский президент уже успел заявить, что никогда не встречался с обоими – ни с Фурманом, ни с Парнасом.

      Также во время пресс-марафона Зеленский:

      ► Рассказал, будет ли Украина расследовать вмешательство в выборы США.

      ► Прокомментировал скандальный разговор с Трампом.

      ► Объяснил, отличается ли украинская версия стенограммы этого разговора от американской.

      blog_ava
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      10 октября
      887
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Украина – Россия Новости США Новости России Дональд Трамп
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