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      Зеленський прокоментував ймовірність угоди США та Росії за спиною України

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      Зеленський прокоментував розмову з Трампом
      Зеленський прокоментував розмову з Трампом / Колаж 24 каналу

      Адміністрація президента США Дональда Трампа не готова йти на домовленості з Кремлем щодо України за спиною останньої. У всякому разі, Президент України Володимир Зеленський не вірить у ймовірність такого сценарію. Втім, і не відкидає його.

      "Між США і Росією можуть бути будь-які угоди. Але я хотів би вірити, що вони не стосуються України", – про це говорив Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня в Києві.

      Читайте також: Трамп задоволено прокоментував слова Зеленського про себе

      Український президент зазначив, що в сучасному світі про таку "операцію" у будь-якому випадку стане відомо. Та попри все Зеленський вірить запевненням Трампа щодо підтримки України.

      Але це життя. І може бути все не так, як ми собі уявляємо. Це буде тоді поганий сигнал. Якщо є якась домовленість про Україну між США і Росією без участі України... І ми дізнаємося про це... То це буде поганий сигнал не тільки для нас і для США,
      – підсумував Зеленський.

      Навколо стосунків українського та американського президентів зараз багато говорять світові медіа, бо влітку під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі, до якої причетний син головного конкурента Трампа на наступних президентських виборах Джо Байдена – Гантер. 

      Білий дім опублікував стенограму розмови президентів. Її текст свідчить, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через це у США спалахнув скандал і в Палаті представників Конгресу дали старт формальній процедурі імпічменту Трампа.

      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України – у матеріалі 24 каналу.

      Тим часом цього ж дня, 10 жовтня, у США затримали Ігоря Фрумана та Льва Парнаса – близьких до адвоката Трампа бізнесменів. Вони допомагали Джуліані у пов'язаних з Україною справах, домагаючись відставки посла США Йованович і зустрічі з президентом Зеленським.

      Український президент вже встиг заявити, що ніколи не зустрічався з обома – ні з Фурманом, ні з Парнасом.

      Також під час пресмарафону Зеленський:

      ► Розповів, чи буде Україна розслідувати втручання у вибори США.

      ► Прокоментував скандальну розмову із Трампом.

      ► Пояснив, чи українська версія стенограми цієї розмови відрізняється від американської.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Пресмарафон Зеленського Дональд Трамп Новини Росії Новини США Україна – Росія
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