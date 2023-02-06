Весь в крови, но жив: в Сирии тоже вытащили из-под завалов ребенка
Источник:Reuters
Мощное землетрясение, эпицентр которого был в Турции, изрядно потрясло и Сирию. Это повлекло обвал домов и много жертв.
Точное количество погибших и пострадавших назвать сложно, ведь она постоянно увеличивается.
Важно Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
Однако днем 6 февраля спасатели смогли достать из-под завалов раненого ребенка. Известно, что он получил сильные ранения, в том числе был весь в крови, но выжил. Сколько времени он находился под завалами, неизвестно.
Между тем, в сети обнародовали видео, на котором показали спасение ребенка из-под завалов дома. К счастью, мальчик выжил.
Добавим, что на сирийской стороне границы землетрясение разгромило контролируемые оппозицией регионы, где проживают около 4 миллионов человек, перемещенных из других частей Сирии из-за длительной войны в стране. Многие живут в запущенных условиях без медицинской помощи.Справка. Предварительно известно, что в Сирии погибли 427 человек. В частности, 190 жертв – в районах, контролируемых оппозицией и 237 – в районах, подконтрольных правительству.
Что известно о землетрясении в Турции и Сирии
- На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Через 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один – магнитудой 6,3.
- Многие жилые дома обрушились за считанные секунды. Турецкие сейсмологи сравнили событие с землетрясением в 1999 году. Тогда недалеко от Стамбула на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли почти 17,5 тысячи человек.
- На трагедию в Турции уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинский лидер обратился к лидеру Турции Реджепу Эрдогану и предложил ему помощь.