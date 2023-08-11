В Турции – новое землетрясение: десятки людей травмировались, потому что выпрыгивали с балконов

Турецкую провинцию Малатья вечером 10 августа всколыхнуло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,3 балла.

Землетрясение также ощущали и жители соседних провинций. Сейчас известно по меньшей мере о 23 пострадавших.

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Люди в ужасе выпрыгивали с балконов

Как заявили в Турецком сейсмологическом агентстве, эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров в окрестностях города Ешилюрт. Толчки были очень ощутимыми – в домах шаталась мебель, люстры. Местами – и целые дома всколыхнуло землетрясение.

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Ужасные люди убегали из помещений на улице города. По предварительной информации, известно о 23 пострадавших в результате землетрясения. Эти люди получили травмы, когда выпрыгивали с балконов, чтобы поскорее покинуть здание. Всего в больницы обратилось около 80 человек – большинство из них не получили физических травм, но изрядно испугались и пережили стресс.

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Министр внутренних дел Турции Али Эрликая сообщил, что все пострадавшие получили легкие ранения. В результате землетрясения 1 нежилое здание обрушилось. В этот момент рядом как раз проходил ребенок, который пострадал из-за обвала. Также известно, что по меньшей мере 2 здания серьезно пострадали во время землетрясения.

Пока погибших нет. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам. Пусть Бог бережет нашу страну от всяческих напастей,

– сообщил министр.

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